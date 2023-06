Foto: Europa Press

La taxa mitjana d'absentisme laboral va pujar fins al 6,8% el 2022, la segona dada més alta de la història, únicament superada pel 7,1% del 2020, any afectada plenament per la pandèmia, segons un informe del centre d'estudis d'Adecco publicat dimecres passat 28 de juny.

El director d'aquest organisme, Javier Blanco, ha atribuït el repunt de l'absentisme el 2022 al nombre més gran d'hores no treballades per incapacitat temporal (IT) i ha assenyalat que aquesta taxa mitjana del 6,8% equival en temps de treball perdut i persones absents a més del 3,1% del PIB.

"I això és un problema que exigeix urgent solució. Dues importants eines que tenim per intentar aturar aquesta sagnia de l'absentisme és a la normativa ia la negociació col·lectiva", subratlla Blasco.

Tot i això, la taxa d'absentisme a Espanya per al primer trimestre del 2023 va baixar fins al 6,5%, dues dècimes menys que el quart trimestre del 2022 i un punt per sota de la del primer trimestre de l'any passat.

Pel que fa a l'absentisme per IT, que és el més important, la taxa es va situar al 5,1%, xifra una dècima inferior a la de l'últim trimestre del 2022.

Adecco calcula la taxa d'absentisme dividint el nombre d'hores no treballades per motius ocasionals (entre les quals es deriven d'una IT) entre el nombre d'hores efectives pactades, que alhora es componen de les hores pactades més les extraordinàries menys les hores no treballades per vacances i festius.

En analitzar la jornada pactada i les hores d'absentisme del primer trimestre d'aquest any, Adecco assenyala que les hores no treballades per absentisme equivalen que 1.080.676 assalariats no haguessin anat al lloc de treball durant aquest període.

EUSKADI LLIURA LA CLASSIFICACIÓ

Per comunitats autònomes, les que van presentar el primer trimestre taxes d'absentisme més grans són Euskadi (7,5%), Aragó (7,4%) i Galícia (7,1%), mentre que les taxes menys pronunciades es donen a Castella -La Manxa i el País Valencià (5,9% en ambdós casos) i la Rioja (6%).

"Se segueixen mantenint les constants geogràfiques de les absències: el nord torna a batre el sud en taxes d'absentisme. No obstant això, juntament amb aquesta ja tradicional geografia nord-sud de l'absentisme i la IT, la durada de les baixes gairebé es triplica a comunitats autònomes com Extremadura, Galícia o Astúries pel que fa a territoris com Euskadi o Navarra, i per això la fenomenologia de les absències, en impacte i durada, sembla anar més enllà del clima o l'origen territorial de les persones", ha apuntat Javier Blasco .

Per sectors, la indústria i els serveis van presentar el primer trimestre les taxes d'absentisme més grans, amb un 6,7%, davant la construcció, amb una taxa del 4,9%.

Pel que fa a l'absentisme per IT, la indústria continua sent el sector més perjudicat, amb una taxa del 5,2%, seguit dels serveis (5,1%) i de la construcció (4%).

Per activitats, la taxa d'absentisme més alta la registra el transport marítim i per vies navegables, amb un 11%, seguit de l'assistència a establiments residencials i activitats sanitàries, totes dues amb una taxa del 10,4%.

A l'altre extrem, les divisions amb menys nivell d'absentisme són les activitats relacionades amb l'ocupació (3%), i les activitats cinematogràfiques, de vídeo i de programes de televisió, enregistrament de so i edició musical, i edició, totes dues amb una taxa de 3,1%.