La façana del Parlament Europeu. Foto: Europa Press

L'Eurocambra defensarà en les negociacions amb els governs europeus per reforçar la protecció de les dones davant la violència masclista que el sexe sense consentiment sigui tipificat com a delicte de violació i perseguit a tota la Unió Europea, en línia amb el que proposa Brussel·les però que els Vint-i-set no recullen a la seva posició.

Les línies mestres de la voluntat del Parlament Europeu van ser adoptades el passat dimecres 28 de juny per les comissions de Llibertats Civils i de Drets de la Dona però necessiten encara el vistiplau formal del ple complet (en una votació a Sessió Plenària que es faria la setmana que ve) perquè comencin les negociacions entre eurodiputats i els estats membres.

La directiva en desenvolupament penalitzarà a tota la Unió Europea abusos com la mutilació genital femenina, l'assetjament cibernètic, la difusió o l'intercanvi no consentit d'imatges íntimes i la incitació a l'odi o la violència contra la dona a través de les xarxes.

Els eurodiputats, recollint el que proposa la Comissió Europea com a base de la negociació, volen que es defineixi penalment el delicte de violació sobre la base de l'absència de consentiment i, a més, necessiti que "la por o la intimidació" són factors que poden impedir a la dona actuar o decidir lliurement davant d'un possible agressor.

Així, el mandat europarlamentari demana que el consentiment s'avaluï en funció de les circumstàncies específiques i afegeix conseqüències penals afegides per a les agressions sexuals que no siguin considerades violació malgrat l'absència de consentiment.

També advoquen per assegurar penes més dures i que s'ampliïn els agreujants per incloure factors com l'estatus de residència de la víctima, l'embaràs, ser víctima de tràfic o viure en una residència de gent gran, centres de menors o per a demandants d'asil.

Els actes violents contra dones o nenes que siguin especialment "inhumans, degradants o humiliants" hauran de ser considerats també agreujants a l'hora de calcular les penes, igual que els atacs contra personalitats públiques i els anomenats 'crims d'honor'.