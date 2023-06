Fotografia del Congrés de Transformació Digital del tercer Sector de Catalunya @Fundación Telefónica

Amb l'objectiu d'impulsar la transformació digital de les entitats socials i posar en valor l'ús de la tecnologia com a pont per millorar la vida de les persones, la Fundació Telefónica, juntament amb la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, a través de m4Social , celebren el Congrés de Transformació Digital del Tercer Sector de Catalunya.

La jornada tindrà lloc l'11 de juliol a l'auditori del Hub Social i girarà al voltant de dos grans eixos: la Intel·ligència Artificial i la Ciberseguretat. També es donaran a conèixer tendències, reptes i bones pràctiques de transformació digital de les entitats socials catalanes i serà un punt de reflexió sobre com la tecnologia els està ajudant a enfortir el treball col·laboratiu, potenciar el suport i la participació de la base social ja millorar la innovació per impulsar-ne l'impacte social.

Tant les entitats organitzadores com diferents organitzacions socials participaran a les taules de debat, xerrades, masterclass o tallers de la trobada, comptant en primera persona les seves experiències de transformació digital.

Els assistents al Congrés rebran el Llibre Blanc de la Transformació Digital del Tercer Sector , un informe elaborat per Fundació Telefónica per completar la immersió digital de les entitats socials que reuneix recursos, eines, dades i bones pràctiques perquè qualsevol organització social en pugui entendre el valor que els hi pot aportar la tecnologia.

www.fundaciontelefonica.com

A Fundación Telefónica fan el nostre món més humà impulsant la inclusió digital

Volen ser part activa d'una societat més justa en què les persones puguin desenvolupar tot el seu potencial, utilitzant la força transformadora del digital, per aconseguir un progrés social més gran. Per això, fomenten el desenvolupament d'habilitats digitals a través de solucions innovadores que canvien la vida de les persones per millorar-ne l'ocupabilitat, reduir la bretxa educativa i fer front a la nova vulnerabilitat social i digital. Ho fan a través d'un model d'intervenció directa, diferencial i innovador centrat en les persones i de la mà de socis estratègics per aconseguir més impacte social.

A través de m4Social lideren la transformació digital del tercer sector i de latenció a les persones

Des de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya representen el conjunt de les entitats socials catalanes, defensen els drets socials i lluitem per eradicar la pobresa i reduir les desigualtats a Catalunya. Agrupen 35 federacions i grans organitzacions que representen i aglutinen més de 3.000 entitats socials no lucratives, arrelades al territori. A través de m4Social , el seu projecte d'innovació digital a l'àmbit social, impulsen la transformació digital del tercer sector, contribuint a l'apoderament de la ciutadania i de les entitats socials. Entenen que tecnologia i acció social són aliades per a la millora de l'atenció a les persones i el benestar.

Les inscripcions són gratuïtes i estan obertes aquí .