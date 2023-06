Inundacions a Castellgalí @Bombers

El servei d?emergències 112 ha rebut 87 trucades d?emergència per les fortes pluges torrencials d?aquest dijous, que estan causant inundacions en alguns municipis. Per comarques, la més afectada és el Bages, on s'han fet 53 trucades. El segueixen el Maresme, amb 19 i el Vallès Occidental, amb 12.

Segons ha informat l' Agència Catalana de l'Aigua en un tuit recollit per CatalunyaPress, "les pluges intenses i estàtiques a la zona del Bages i els Vallesos estan incrementant el cabal dels rius. El Llobregat, a Castellbell i el Vilar, porta un cabal de 113 m3/s"

Per això, demana "precaució i mantenir el tancament dels punts baixos, guals i accessos a la riba del riu".

A les xarxes socials estan publicant imatges dels estralls que estan provocant les fortes pluges. Al següent vídeo podeu veure com un cotxe és arrossegat per la Riera de Castellet a Sant Vicenç de Castellet:

Un altre usuari ha publicat imatges de la carretera que va des d' Olesa de Montserrat a Manresa , on els conductors s'han vist obligats a parar al voral per la calamarsa que estava caient sobre els vehicles:

La tempesta també ha deixat pràcticament intransitable la C55 a Castellgalí , tal com es pot veure a les següents imatges: