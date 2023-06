Moment en què Susana Griso ha increpat la reportera

Aquest dijous Susana Griso s'ha viralitzat a les xarxes socials després de menysprear una reportera que ha aparegut en directe a Espejo Público.

"A mi perdoneu-me. Aquesta noia, que no sé ni com es diu, no m'interessa veure-la" , ha dit la presentadora del programa matinal d'Antena 3 mentre apareixia una reportera en pantalla entrevistant un jove.

El menyspreu de Susana Griso a la reportera ha generat indignació a les xarxes socials, i molts usuaris han retret la seva "mala educació".

"Quina falta de respecte a la reportera i que poca professionalitat la de Susana Griso" , ha dit un usuari a través de Twitter.

"Gent descobrint en ple 2023 que Susana Griso és una dolentíssima persona", ha dit un altre tuiter.