Foto: SATSE

L'escola és un espai on es forma i s'educa els infants. Tot i això, en moltes ocasions i de forma reiterada en els darrers anys, el personal docent ha denunciat la manca de recursos, principalment pel que respecta a aspectes com la quantitat de professors que hi treballen, les hores que fan, el seu salari o altres aspectes relacionats amb la qualitat educativa.

Però en una jornada acadèmica poden passar moltíssimes coses més enllà de les qüestions purament acadèmiques. Per exemple, que algun infant prengui mal o que necessiti algun tipus d'atenció mèdica o sanitària. I en qualsevol d'aquestes eventualitats, és imprescindible que hi hagi algú format i preparat per donar una resposta.

I segons una enquesta del Sindicat d'Infermeria (SATSE), a Catalunya, això, en una enorme quantitat de casos no és així. De fet, l'enquesta d'opinió que el SATSE ha fet a mestres catalans mostra la clara demanda del professorat de comptar amb infermeres escolars a escoles i instituts.

L’estudi ha analitzat diversos aspectes relacionats amb la presència d'aquests professionals en l'àmbit educatiu i els resultats diuen que, acabat el curs 2022-23 (va arribar a la seva fi el divendres 23 de juny) la gran majoria de centres docents catalans no tenen infermera escolar en plantilla i la pràctica totalitat del professorat creu que la figura seria necessària a la seva escola.

Les dades són demolidores; més de 9 de cada 10 enquestats (el 93,6%) reclama la figura de la infermera per al seu centre. A més, la gran majoria del professorat enquestat, concretament el 93,6%, creu fermament que els alumnes del seu centre es beneficiarien d'aquesta figura professional, reconeixent el valor afegit que l'atenció sanitària aporta a l'entorn educatiu.

Pel que fa a la secció "oberta" de l’enquesta on els participants podien expressar la seva opinió, destaca la utilització de termes com ara "seguretat" o "tranquil·litat" i els comentaris referents a la necessitat d’un professional sanitari per fer front a accidents o problemes de salut puntuals o crònics. Els professors també afirmen que una infermera a l'escola seria essencial per promoure hàbits saludables, realitzar l'educació sanitària i proporcionar informació veritable sobre temes relacionats amb la salut física i emocional dels alumnes.

A més, una dada que el SATSE considera "preocupant" és que el 91,3% dels docents afirmen que al seu centre assisteix algun alumne amb problemes de salut o condicions físiques o psíquiques que requereixen atenció d'un professional de la salut. El sindicat apunta que, obviar aquestes necessitats, representa una doble vulneració dels drets dels menors, tant pel que

DEMANEN QUE ELS POLÍTICS FACIN CAS AL PROFESSORAT

Una de les conclusions de l'estudi és que SATSE demana als responsables polítics que escoltin les reivindicacions del professorat.

Al seu parer, els resultats de l'enquesta "posen de relleu la necessitat d’assegurar la presència d'infermeres escolars a tots en els centres educatius", però també l"a importància de promoure i implementar plans i polítiques que permetin una atenció sanitària més completa i integral per als estudiants".

SATSE considera que "és l'hora de prendre mesures concretes per millorar l'assistència sanitària en l'àmbit educatiu i garantir el benestar dels alumnes, tot ajudant a crear una societat futura sana i amb coneixements que permetin prendre bones decisions sobre la seva pròpia salut", apunten.

LES FAMÍLIES JA HO VAN DEMANAR FA GAIREBÉ DOS ANYS

No és la primera vegada que es posa sobre la taula aquesta reivindicació per a les escoles de Catalunya. Fa menys de 2 anys, el novembre de 2021, la Plataforma per l'Infermera Escolar, formada per un grup de famílies de diferents localitats catalanes, va reclamar que hi hagués un infermer o infermera a cada centre.

L'entitat va arribar a mantenir reunions amb la Conselleria de Salut de la Generalitat (aleshores al capdavant de l'organisme hi havia Josep Maria Argimon), però va lamentar que les seves reivindicacions no van ser ateses pel Govern.