Foto: Europa Press

La Direcció General de Trànsit (DGT) eximirà de lús dels triangles en autopistes i autovies a partir del dissabte 1 de juliol en cas dimmobilització del vehicle per causa daccident o avaria . Tot i això, el seu ús continua sent obligatori quan aquestes circumstàncies es produeixin en vies convencionals, segons ha informat la institució.

En aquest sentit, explica que s'ha pres aquesta decisió principalment per l'"elevat nombre" de persones mortes en vies d'alta capacitat (autovies i autopistes) per atropellament, que posa de manifest que transitar pel voral, romandre-hi, intentar reparar una avaria o fins i tot, la col·locació i posterior retirada dels triangles de presenyalització de perill "incrementen notablement" el risc d'atropellament.

Així mateix, assenyala que un altre dels motius són les condicions de circulació que es produeixen en autopistes i autovies en què hi ha una alta intensitat de trànsit i de velocitat.

D'aquesta manera, especifica que no col·locar els triangles no serà motiu de denúncia però exclusivament en aquestes vies ràpides "per comprometre greument la seguretat de les persones perquè han de transitar a peu per la calçada".

La DGT també recorda que al Regne Unit ja s'ha eliminat l'ús dels triangles en vies ràpides i que a altres països ho estan estudiant.

La mesura ja va ser avançada dimarts passat 27 de juny pel director general de Trànsit, Pere Navarro. "Per aquest estiu estem estudiant a veure si podem jurídicament fer-ho", va dir Navarro, que va explicar que s'enviaria una instrucció a les policies amb la mesura.

En aquest sentit, va recordar que el 2022 un total de 42 persones van ser víctimes de sinistres vials per baixar del vehicle. "Alguna cosa calia fer. Baixar-se i posar el triangle a 50 metres és un risc i més en carreteres d'alta velocitat, que hi ha molt de trànsit", va afirmar.

En tot cas, ha assenyalat que aquesta mesura afectaria només aquells que no compten ja amb el senyal V16 -dispositiu ja disponible però que no serà obligatori fins a 1 de gener de 2026- per a autopistes i autovies. "No cal que et baixis i te'n vagis 50 metres enrere per col·locar-lo", ha conclòs.