Una imatge que serà habitual: cues de vehicles. Foto: Europa Press

La Direcció General de Trànsit (DGT) preveu 95 milions de desplaçaments de llarg recorregut per carretera per a aquest estiu, un 1,75% més que els moviments reals que es van registrar l'estiu passat i que, ja llavors, van superar els comptabilitzats al estiu del 2019.

Per mesos, espera 45,6 milions de desplaçaments al juliol i 49,3 milions a l'agost. Per això, com cada any, la institució ha preparat un dispositiu especial per vetllar per la seguretat dels usuaris que transiten per la xarxa viària.

La DGT preveu que la sortida i el retorn de les vacances es realitzarà de manera esglaonada i en períodes més curts "com és habitual en els últims anys", cosa que fa que en nombroses ocasions coincideixin amb un cap de setmana.

Per aquest motiu i per atendre aquest major nombre de persones que comencen les vacances en cap de setmana, i que opten pel vehicle com a mitjà de transport, la DGT ha establert dispositius especials de regulació i control del trànsit durant tots els caps de setmana del període estival, intensificant-los durant els primers caps de setmana de cada mes i donant lloc a les anomenades operacions sortida o tornada.

TRÀNSIT "DIFERENT" A L'ESTIU

Segons la DGT, el trànsit a Espanya a l'estiu presenta unes característiques diferents de les que es produeixen en una altra època de l'any, per la qual cosa cal tenir en compte l'increment de desplaçaments de llarg recorregut en dies laborals i sobretot durant els fins setmana; el trànsit més gran de vehicles en carreteres secundàries; l'augment dels desplaçaments nocturns; i la circulació conflictiva a carreteres que comuniquen poblacions del litoral i zones turístiques de costa amb les platges.

A més, recorda que també cal tenir precaució amb la presència més gran de ciclistes i vianants a la carretera; la circulació més gran de vehicles de matrícula estrangera a la carretera els conductors dels quals no estan habituats als itineraris pels quals circulen.

Per salvaguardar la seguretat dels usuaris de la via, la DGT compta amb un operatiu amb la total disponibilitat dels mitjans, tant humans (agents de la Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil, personal funcionari dels Centres de Gestió de Trànsit, patrulles de helicòpters i personal encarregat del manteniment d'equips i de la instal·lació de mesures a la carretera), com a tècnics (radars fixos i mòbils de control de velocitat, a més d'helicòpters, drones, càmeres i furgonetes camuflades per controlar l'ús de mòbil i del cinturó de seguretat).

A més, la DGT assenyala que per afavorir la circulació a les zones més conflictives durant les operacions especials i els caps de setmana s'adoptaran mesures com ara la instal·lació de carrils reversibles i addicionals amb cons i abalisament en les hores de més afluència circulatòria i el establiment ditineraris alternatius.

Així mateix, es paralitzaran les obres a les carreteres, es limitarà la celebració de proves esportives i altres esdeveniments que suposin l'ocupació de la calçada i es restringirà la circulació de camions en general i als que transporten mercaderies perilloses, així com als transports especials a certs trams, dates i hores.