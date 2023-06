Un moment de la trobada. Foto: Europa Press

La consellera d'Educació, Anna Simó, i representants del departament s'han reunit aquest divendres 30 de juny amb USTEC-Stes per abordar les reivindicacions dels docents catalans , en què ha estat la primera trobada de la ronda de reunions que la consellera mantindrà amb els diferents sindicats educatius.

A la reunió, per part del departament, hi han acudit la secretària general d'Educació de la Generalitat, Patrícia Gomà, i la directora general de Professorat de la Generalitat, Dolors Collell.

Per part d' USTEC-Stes, ha acudit el seu portaveu, Iolanda Segura , així com altres membres del sindicat, han exposat a la consellera i el seu equip les seves peticions, com ara el retorn dels sexennis, l'equiparació salarial de FP i la reducció de dos hores per a docents majors de 55 anys, a més de revertir les retallades en educació.