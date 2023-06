L'actor Alan Arkin , que va guanyar un Oscar per la seva actuació a "Petita Miss Sunshine" el 2007, ha mort.

El seu company actor, Jason Alexander, va ser el primer a donar la notícia a Twitter, dient que Arkin va ser una "veu meravellosa i original per a la comèdia".

"En les poques ocasions que vaig estar en la seva presència, una ànima amable i generosa", va tuitejar l'estrella de Seinfeld. “Vaig aprendre molt observant-ho. I les rialles que vaig obtenir de la seva gloriosa feina semblen infinites. Que descansi en pau", afegeixo.

La causa de la mort de l'actor nascut a Brooklyn no ha estat revelada, però els seus fills Adam, Matthew i Anthony van confirmar la seva mort a People.

“El nostre pare era una força de la natura amb un talent únic, tant com a artista com a home”, van anunciar els Arkins en un comunicat conjunt. “Un amorós marit, pare, avi i besavi, va ser adorat i ho estranyarem profundament”, van concloure.

Després de passar la major part de la seva joventut a Nova York, Arkin es va traslladar a Los Angeles amb la seva família als 11 anys, ja que el seu padrte havia aconseguit una feina com a mestre a Los Angeles.

Després de graduar-se de l'escola secundària Benjamin Franklin el 1951, l'estrella d'Argo el va contractar i va començar el seu somni de ser actor, que tenia des dels 5 anys.

Després d'estudiar teatre a diverses universitats, Arkin es va retirar el 1955 per unir-se al grup de música folklòrica "The Tarriers", que va aconseguir un èxit Top 5 amb "The Banana Boat Song" el 1957.

Arkin va fer el seu debut cinematogràfic a la pel·lícula de 1957 "Calypso Heat Wave", i va continuar gravant diversos àlbums amb la banda abans de deixar-la en 1959.

Després de la seva sortida de la música, l'actor va tornar al teatre i finalment va obtenir el paper protagonista a l'obra de Broadway de 1964 "Luv", cosa que va portar que li oferissin el paper a la seva pel·lícula revelació "Què vénen els russos! ” el 1966, que li va valer llavors la seva primera nominació a l'Oscar i al Globus d'Or com a Millor Actor.

Després que el seu somni de la infància de convertir-se en actor es complís i la seva carrera es consolidés, Arkin va ser una cara recurrent a la taquilla ia les sales d'estar de tot el món durant les tres dècades següents.

L'actor titular va ser nominat a quatre premis de l'Acadèmia, sis premis Emmy i dos premis Tony al llarg de la seva carrera de dècades.

El 2006, Arkin es va endur a casa tant l'Oscar com el BAFTA al Millor Actor de Repartiment pel seu paper a “Petita Miss Sunshine”.

A més dels seus tres fills, a Arkin li sobreviu la tercera esposa, Suzanne Newlander Arkin.