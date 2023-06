Carlos Alberto Montaner

El periodista i escriptor Carlos Alberto Montaner ha mort a casa seva a Madrid aquest dijous "de manera plàcida i acompanyada dels seus éssers estimats" a causa d'una malaltia neurodegenerativa, segons ha informat la família en un comunicat.

"En nom seu, la seva dona Linda, els seus fills Gina i Carlos i les seves nétes Paola, Gabriela i Claudia els donen les gràcies als professionals de la sanitat pública espanyola, a l'Associació Dret a Morir Dignament ia tots els familiars i amics que li han manifestat tant d'afecte al tram final d'una prolífica vida marcada per la defensa de les llibertats individuals", ha apuntat.

La família ha afegit que el comiat serà "un acte íntim i privat" . Als 17 anys, Montaner va ser acusat de col·laborar amb grups contrarevolucionaris i condemnat a 20 anys de presó pel règim cubà.

El 1961 va aconseguir escapar de la presó i sortir del país cap a Miami, on va viure fins al 1970, any en què es va traslladar a Madrid, on resideix actualment.

Durant part d'aquells anys, l'autor ha compaginat la seva activitat com a escriptor, periodista, professor universitari i conferenciant a diverses institucions d'Amèrica Llatina i els Estats Units, amb la denúncia de la manca de llibertat política a Cuba. El filòleg va ser candidat a entrar a la RAE el mes de maig passat.