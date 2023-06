L'exàrbitre de futbol José María Enríquez Negreira ha entrat a la llista de contribuents que deuen a Hisenda més de 600.000 euros, mentre que el personatge televisiu Kiko Matamoros , l'expresident de Bankia, Rodrigo Rato , i l'exjugador del Barcelona, Samuel Eto' o , desapareixen d'ella.

Diverses persones són ateses a l'Agència Tributària - Carlos Luján - Europa Press

D'acord amb la desena llista de deutors amb Hisenda publicat aquest divendres, José María Enríquez Negreira acumula un deute amb el fisc d'1,11 milions d'euros. A la llista també hi ha entrat l'exjugador del Barcelona Malcom Filipe Silva d'Oliveira amb un deute de 821.917 euros.

Entre les empreses que se sumen al nou llistat de morosos destaca Toys 'R' Us Iberia , amb un deute de 3,06 milions, i Pullmantur Cruise s, amb 957.438 euros, que se suma a la seva matriu Pullmantur SA , que acumula un altre deute amb Hisenda de 817.397 euros. També s'incorpora al llistat el Club Esportiu Badajoz , amb un deute de 878.476 euros.

Per contra, entre les personalitats que abandonen la llista destaquen l'escriptor Ildefonso Falcones , l'expresident de Bankia, Rodrigo Rato , l'empresari José María Aristrain , el cuiner Sergi Arola , el personatge televisiu Kiko Matamoros , el futbolista Dani Alves , i l'ex futbolista Gavi Milito .

Entre les empreses que abandonen el llistat hi ha Urbas Grupo Financiero, que tenia un deute de gairebé un milió d'euros, i Desguaces la Torre, que després de deure uns 20 milions d'euros deixa la llista després de sortir de concurs de creditors.

PAU VEGA, MARIO COMTE, PATRÍCIA COMTE I DIEGO TORRES ROMANEN



Romanen a la llista 'vells coneguts' d'Hisenda, com Agapito García Sánchez , que és un dels contribuents que més deu al fisc, amb un deute que supera lleugerament els 15 milions d'euros. Així mateix, segueixen figurant Teresa Maldonado Taillefer i el seu marit, Jesús Ruiz Casado , propietaris de la promotora immobiliària Aifos, que deuen a Hisenda 15,64 milions d'euros i 15,55 milions d'euros, respectivament, en línia amb l'any previ.

Continuen un altre any més a la llista l'exsoci d'Iñaki Urdangarín Diego Torres (956.019 euros), o l'actriu María Paz Campos, coneguda com a Paz Vega , que deu a Hisenda més d'1,77 milions d'euros, xifra inferior respecte als més de 3 milions de l?any passat.

A més, hi ha l'expresident de Banesto Mario Conde (6,39 milions), l'escriptor César Vidal (3,42 milions), la comunicadora i actriu Patricia Conde (1,062 milions), l'empresari, Ángel de Cabo (10,75 milions) i el comissionista Luis Medina , investigat per suposada estafa a l'Ajuntament de Madrid en la compra de mascaretes durant la pandèmia, amb un deute de 651.963 euros.

L'empresari de l'espectacle José Luis Moreno també és a la llista de morosos, però a través del deute que manté la seva empresa Kulteperalia, que deu 950.186 euros.

REYAL URBIS REPETEIX COM L'EMPRESA MÉS MOROSA



Pel que fa a les empreses, una vegada més Reyal Urbis r epite com la companyia que més diners deu a Hisenda, amb 293,95 milions d'euros, menys que els 310 milions de la llista passada, i supera amb escreix empreses com Marillion , amb 156 milions, oa les vuit societats d' Abengoa , que acumulen conjuntament un deute de 93 milions d'euros.

Així mateix, l'empresa Tesedul SA , utilitzada per l'extresorer del PP Luis Bárcenas per recórrer a l'amnistia fiscal, segueix apareixent a la llista amb un deute d'1,3 milions, quantia similar a la recollida a l'anterior llistat.

CLUBS ESPORTIUS I IU



A la llista també hi figuren clubs esportius que tenen deutes amb Hisenda, com pot ser el Reial Jaén Club de Futbol , amb un deute d'1,67 milions d'euros; el Real Múrcia CF , amb 9,35 milions, o el Xerez Club Esportiu , que deu 7,15 milions d'euros. L'Hèrcules , per la seva banda, ha abandonat la llista.

Destaca també Esquerra Unida de la Comunitat de Madrid , que eleva encara més el deute, amb 939.973 euros.

EL NOMBRE DE MOROSOS BAIXA DESPRÉS DE LA SENTÈNCIA DEL SUPREM



El llistat de morosos d'Hisenda s'abandona en els casos en què els deutors redueixen el deute per sota dels 600.000 euros, encara que s'aproximi a aquesta xifra, o per altres supòsits com a cancel·lacions pel cobrament o per prescripció o per insolvència definitiva, entre d'altres, sens perjudici que puguin tornar a aparèixer a posteriori.

Aquest any, el llistat està marcat per la jurisprudència asseguda pel Tribunal Suprem en sentències de gener i febrer passat, que estableixen l'obligació que els deutes i sancions tributàries hagin de ser ferms per a la seva inclusió a la llista de morosos.

Així, en aquesta desena llista de morosos de l'Agència Tributària, s'inclou un total de 6.076 deutors amb Hisenda de més de 600.000 euros al tancament del 2022, fet que suposa un 13,7% menys respecte al volum recollit al passat llistat publicat l'any passat .

Segons les dades facilitades aquest dijous per l'Agència Tributària, l'import global de deutes recollit al nou llistat arriba als 15.212 milions d'euros, un 14,1% menys, encara que resta duplicitats --ja que hi ha imports que corresponen a deutors principals i els seus responsables solidaris--, l'import seria de 13.566 milions d'euros i, per tant, un 6,9% inferior.