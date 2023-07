Un 13,4% menys de persones mortes i un 16% menys d'accidents mortals que durant el mateix període del 2022. | @EP

Catalunya ha registrat 62 accidents de trànsit mortals en què han mort 71 persones des de l'1 de gener fins al 30 de juny, un 13,4% menys de persones mortes i un 16% menys d'accidents mortals que en el mateix període del 2022.

La reducció és del 13,4% en el nombre de morts i del 21,5% pel que fa als accidents mortals respecte al 2019, any de referència per complir els objectius de reducció de la sinistralitat del Pla de Seguretat Viària 2020- 2023, informa aquest dissabte el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.

Des de començament d'any hi ha hagut 359 ferits de gravetat, un 10% menys respecte al mateix període del 2019 i un 16% més que el 2022.

Aquest juny s'han registrat deu víctimes mortals, dues menys que el mateix mes de l'any passat i tres menys que el 2019 i “s'ha mantingut la tendència a la baixa que es va iniciar” al maig.

24 MOTORISTES MORTS



El 34% de les víctimes mortals, 24 de les 71, són motoristes, i l'increment de la sinistralitat d'aquest col·lectiu els últims mesos "es manté també" aquest juny: De les 10 víctimes mortals d'aquell mes, cinc eren motoristes.

El nombre de morts s'ha reduït un 56% a l'AP-7, amb set morts registrades, i continua sent la via amb més víctimes mortals, seguida per la N-340 i la C-32, que han registrat quatre víctimes mortals cada una.

Fins al 30 de juny, tres províncies catalanes han registrat menys víctimes mortals respecte al 2022: 25 a Barcelona, 19 a Tarragona, 11 a Girona i Lleida, amb 12, és l'única en què les víctimes mortals no disminueixen.