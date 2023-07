Els sindicats educatius Ustec·Stes, CGT Ensenyament i Intersindical-CSC han exigit a la consellera d'Educació de la Generalitat, Anna Simó, que "rectifique i comenci el mandat amb una actitud negociadora", després que hagin anunciat la convocatòria d'una vaga per a l'inici de curs, el 6 de setembre, si no s'atenen les seves reivindicacions laborals.

El portaveu de CGT Ensenyament, Miquel González, Ustec·Stes, Iolanda Segura, i Marc Santasusana (Intesindical-CSC) - EUROPA PRESS

En declaracions als periodistes aquest dijous davant del Parlament, amb motiu de la represa del debat monogràfic d'educació, han instat Simó que demostri una mentalitat distanciada del caràcter autoritari del conseller sortint”, en referència a Josep Gonzàlez-Cambray.

Han demanat que es tornin les condicions laborals perdudes fa més de 10 anys, com els sexennis, l'equiparació salarial de la FP, la reducció de dues hores lectives als docents majors de 55 anys, derogar l'ordre de calendari o un pacte estabilitat.

Han animat el professorat a organitzar-se als centres de treball en assemblees per decidir com articular les reivindicacions, i han urgit a acabar amb el "maltractament que pateixen als centres educatius, amb el descrèdit de la professió, amb la manca de recursos estructurals i amb l'intrusisme" del sector privat a l'educació.

La portaveu d'Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha considerat que “calia fer aquesta pressió” convocant vaga perquè, segons ella, significa llançar un missatge al Govern que volen canvis en les dinàmiques de les polítiques educatives.

El portaveu de CGT Ensenyament, Miquel González, ha afirmat que amb la consellera Simó i un "canvi en la manera de fer pot afavorir la comunicació amb els sindicats", però que cal un acord per escrit que es voldrà negociar les reivindicacions del professorat i la comunitat educativa.

Per la Intesindical-CSC, Marc Santasusana, ha valorat positivament un cert canvi de tarannà --en les seves paraules-- amb Simó, però ha insistit que es prenguin mesures: "Si la consellera vol que desconvoquem aquesta vaga ha de començar a prendre mesures urgents que canviïn clarament la dinàmica".

NO DESCARTEN MÉS DIES DE VAGA



A més, els representants sindicals han assenyalat que no descarten un augment de les jornades de vaga si no veuen “una actitud i mesures diferents” per part de la Conselleria per revertir la situació actual dels professionals educatius.

Sobre si la resta de sindicats s'uniran a la vaga, han indicat que de moment "la resta encara no han vist clar convocar vaga perquè volen esperar tenir les reunions amb la consellera", en referència a les trobades que comença aquest divendres Simó amb els diferents sindicats educatius.

Preguntats per si es mantindran les mesures calendariçades amb l'exconseller Cambray per millorar les condicions dels docents, han apuntat que volen que la consellera Simó les reafirmi i "després continuar amb la resta" de reivindicacions que creuen que queden pendents, com abordar la escola inclusiva i el decret de plantilles.

Per acabar, han insistit que "no deixaran de demanar que es negociï el calendari escolar, perquè ha estat una imposició".