La població a Espanya ha assolit els 47,4 milions d'habitants el 2021, revelant un increment significatiu als habitatges buits i un augment a les llars unipersonals. | @EP

La població espanyola va assolir els 47.400.798 habitants a principis del 2021, segons el darrer cens de Població i Habitatge de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) publicat aquest divendres. Això representa un increment de l'1,2% en comparació de les 46.815.916 persones que residien al país el 2011, any del cens anterior. Tot i això, aquest creixement és significativament més baix que l'augment del 14,6% registrat entre els censos del 2001, quan la població resident a Espanya era de 40.847.371 persones, i el 2011, quan va arribar als 46,8 milions d'habitants .

Pel que fa als habitatges, es van comptabilitzar un total de 26,6 milions a Espanya. El nombre de llars va assolir els 18.539.223 al Cens de Població i Habitatges 2021, fet que suposa un increment de 455.531 llars en comparació del 2011, és a dir, un augment del 2,5%. Destaca l'augment significatiu en el nombre de llars unipersonals, que va arribar a 5.001.166 el 2021, cosa que representa un augment de 807.847 persones que viuen soles en comparació de fa 10 anys, un increment del 19,3%. Entre aquestes llars unipersonals, 2.089.175 pertanyen a persones més grans de 65 anys, cosa que representa el 41,7% de les persones que viuen soles a Espanya. A més, el 70,8% d'aquestes llars unipersonals són habitades per dones.

En termes de composició de les llars, les més comunes són les formades per dues persones, representant 5,2 milions d'habitatges, és a dir, el 28,1% del total. Aquest percentatge ha disminuït en comparació del 30,1% registrat el 2011. D'altra banda, les llars unipersonals han augmentat del 23,3% al 27%. Les llars de tres persones representen el 20,7%, un punt percentual menys que fa 10 anys, mentre que les llars de quatre persones representen el 16,8%, en comparació del 18,5% el 2011. Les llars amb cinc o més persones representen el 7,4%, un augment de gairebé un punt percentual a 10 anys.

La mida mitjana de les llars a Espanya ha anat disminuint des del 1970, quan hi havia una mitjana de 3,82 persones per llar. El 1981, el nombre es va reduir a 3,59 persones, el 1991 a 3,26, el 2001 a 2,86, el 2011 a 2,58, i finalment, a l'últim cens de Població i Habitatge 2021, es va registrar un mitjana de 2,54 persones per llar.

Pel que fa als habitatges buits, s'estima que el 2021 n'hi havia 3,8 milions, cosa que representa el 14,4% del total d'habitatges a Espanya. Això suposa un augment de l'11,4% en comparació dels 3.443.365 habitatges buits registrats al cens del 2011. Dins d'aquests habitatges buits, es van identificar 943.924 habitatges de molt baix consum, és a dir, aquells que estan ocupats menys d'un mes a l'any, cosa que representa el 3,5% del total. A més, es van comptabilitzar 2,5 milions d'habitatges d'ús esporàdic, cosa que equival al 9,4% del total d'habitatges.

Els municipis amb una alta concentració d'habitatges d'ús esporàdic es troben principalment a la costa ia les destinacions turístiques d'estiu a l'interior del país. Entre els municipis amb més de 2.000 habitants, destaca Noja, a Cantàbria, amb el percentatge més alt d'habitatges d'ús esporàdic i arriba al 47,7%. El segueix Benasc, a Osca, amb un 34,5%. L'INE destaca que aquest cens, a diferència dels realitzats des del segle XIX, es va elaborar utilitzant dades de consum elèctric i altres dades administratives, sense recórrer a enquestes.

Quant a la distribució dels habitatges buits, s'observa que el 45% es troben en municipis amb menys de 10.000 habitants, mentre que les ciutats amb més de 250.000 habitants només tenen el 10,5% dels 3,8 milions. d'habitatges buits. Santa Cruz de Tenerife és la ciutat amb més percentatge d'habitatges buits en aquest grup, amb un 17,5%, seguida de Vigo, que registra un 15,1%. Barcelona ocupa el vuitè lloc, amb un 9,3%, i Madrid se situa al vintè lloc, amb un 6,2% d'habitatges buits.

Pel que fa al règim de tinença de l'habitatge, el 75,5% de les llars el 2021 era propietari del seu habitatge, fet que suposa un descens del 3,4% en comparació del 78,9% registrat al cens del 2011 D'altra banda, el percentatge de llars de lloguer es va situar en el 16,1%, cosa que representa un augment del 2,6% en comparació del 13,5% del 2011 i un augment del 4,7% en comparació amb l'any 2001. Barcelona, amb un 31,1%, i Girona, amb un 30,9%, són les capitals de província amb més percentatge d'habitatges de lloguer el 2021, mentre que Huelva, amb un 8,6%, i Jaén, amb un 9,8%, van presentar els percentatges més baixos de lloguer a Espanya.

A més dels habitatges particulars, es van registrar 14.066 establiments col·lectius el 2021, com ara residències, casernes, presons o convents, on vivien 333.826 persones, cosa que representa el 0,7% de la població resident a Espanya. Cal esmentar que aquestes dades es refereixen únicament a les persones empadronades en aquests establiments, sense tenir en compte aquelles que hi resideixen temporalment. D'altra banda, es van comptabilitzar 7.199 persones que residien en 2.607 allotjaments com caravanes o barraques el 2021, cosa que representa el 0,1% de la població total del país.

Aquestes dades reflecteixen l'evolució demogràfica i d'habitatge a Espanya els darrers anys. Si bé la població ha experimentat un creixement més lent en comparació amb dècades anteriors, el nombre de llars unipersonals ha augmentat significativament, especialment entre la gent gran. Així mateix, s'ha observat un augment en el percentatge d'habitatges buits, destacant aquells d'ús esporàdic, principalment a zones turístiques.

Pel que fa al règim de tinença d'habitatge, s'ha produït un lleuger descens a la propietat i un augment de lloguer, especialment a ciutats com Barcelona i Girona.

Aquestes dades, recopilades mitjançant un nou mètode de cens basat en dades administratives i consum elèctric, proporcionen una visió detallada de la situació demogràfica i d'habitatge a Espanya. Aquestes troballes serviran com a base per a futures polítiques i planificacions destinades a abordar els desafiaments i necessitats canviants de la societat espanyola.