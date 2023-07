Carreguen contra els partits i les entitats afins al 'procés' pel seu "immobilisme". | @EP

Entitats independentistes han promogut el vot nul amb paperetes del referèndum per a la independència de Catalunya de l'1-O a totes les eleccions que se celebrin "indefinidament" fins a aconseguir que el territori s'independitzi d'Espanya.

Així ho ha anunciat el membre del Moviment Vot de Revolta 1r d'octubre Josep Maria Mas, entitat que juntament amb el Cercle Català de Negocis ha participat en l'acte que aquest diumenge ha organitzat Catalans Per la Independència a la plaça Sant Jaume de Barcelona per promoure aquesta pràctica, que compta amb el suport de Desovendència Civil de Catalunya i on s'han reunit unes 40 persones.

Mas ha demanat votar nul per "rebatre l'immobilisme polític actual" sense ingerències externes de cúpules de partits i entitats que, segons les seves paraules, es dediquen a desactivar aquesta estratègica.

Ha criticat que els partits polítics independentistes siguin "els que pacten indults condicionats, els que posen i treuen presidents espanyols i els que s'asseuen en una taula buida de contingut per passar el temps i congelar el moviment independentista".

Per part seva, el president del Cercle Català de Negocis, Albert Pont, ha assegurat que la papereta de l'1-O és "la prova d'una traïció" i ha afegit textualment que per això volen que sigui la màxima expressió dels que es neguen col·laborar amb l'enemic.

Segons ell, exercir aquesta pràctica servirà per conèixer en quin moment es pot "garantir l'èxit de la llista cívica tan aclamada, que ni els partits ni les entitats de la dissidència controlada gosen presentar-la si no és amb voluntat de projectar la seva llarga ombra i fer-la fracassar".

"Ens diuen que votar nul afavoreix els partits espanyols mentre pacten entre ells a esquena del poble per garantir les seves quotes de poder", ha apuntat en referència als partits i entitats afins al 'procés'.

MANIFEST



Per acabar l'acte, Catalans Per la Independència ha llegit el seu manifest, que diu que donar la majoria als partits independentistes al Parlament “només ha servit per retrocedir en la llengua, la cultura i demandes de presó per part del mateix Govern de la Generalitat per als més de 450.000 represaliats”.

El manifest lamenta que ERC, Junts i la Cup pretenguin que oblidin el mandat del referèndum de 1-O del 2017 i assegura que no els tornaran a votar "mai més".

"Sabem que les institucions catalanes seran temporalment ocupades per l'enemic, que, d'altra banda, ja fa i desfà amb indolència dels que haurien de ser els nostres representants. Haurem de fer un pas enrere per fer-ne dos endavant", acaba.