Foto: Europa Press

El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) ha celebrat una trobada sobre el pla MetaDiverso, CERMI Discapacitat , en què s'ha reclamat configurar una intel·ligència artificial al servei de la inclusió.

MetaDiverso, CERMI Discapacitat és un projecte de transformació digital amb dimensió inclusiva, per "tenir la tecnologia com a aliada social per construir polítiques públiques a partir de dades que mostren l'impacte social rellevant en la vida de les persones amb discapacitat". La trobada s'ha centrat en la incidència política perquè la discapacitat estigui present a les solucions d'Intel·ligència Artificial.

"No ens podem quedar fora de la intel·ligència artificial, ja que som ciutadans com la resta de la societat. Això és una clara evidència de com podem defensar els drets de les persones amb discapacitat ja que la IA és la metatendència que afecta el món en aquest 2023", ha assenyalat la directora de Transformació i Excel·lència de Fundació ONCE, Virgina Carcedo.

A més, Carcedo ha parlat dels diferents projectes duts a terme per la Fundació ONCE en què la tecnologia ajuda les persones amb discapacitat a trobar una nova oportunitat laboral, així com l'accés a nous dispositius, i obtenir una formació més gran. En definitiva, "projectes que ajuden a evitar la bretxa digital a les persones amb discapacitat".

Per part seva, la presidenta del Grup de Treball de Transformació Digital de CERMI, Teresa Palahí, ha asseverat que el principal objectiu de l'organització "és la transformació digital perquè els drets de les persones amb discapacitat i les seves famílies es compleixin i puguin accedir-hi a llocs de treballs amb algorismes de treball i inclusió”.

D'altra banda, el president de CERMI de la Comunitat Valenciana i membre de l'Observatori d'Intel·ligència Artificial valencià, Luis Vañó, ha mostrat el seu agraïment que l'Observatori sigui la primera entitat que inclogui les persones amb discapacitat, ja que contribueix a eradicar la bretxa digital d?aquest col·lectiu i democratitza la societat".

Finalment, el subdirector general per a l'Avanç de la Societat Digital i de la IA a la Comunitat Valenciana, Matías Mas Gisbert, ha assenyalat que desitja que les tecnologies "serveixin per transformar la vida de les persones i per a la igualtat social".

"No ens podem oblidar que aquestes tecnologies compleixin els drets fonamentals de les persones i amb això, la de les persones amb discapacitat. No hi pot haver una tecnologia selectiva, ha de ser una tecnologia inclusiva, són que ningú es quedi enrere", ha dit .

El projecte Metadivers , recolzat pels fons europeus gràcies a l'ajuda pública obtinguda del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 per modernitzar les entitats del Tercer Sector, té com a objectiu presentar la tecnologia com el fil conductor que uneix processos i persones per aconseguir més impacte social en les persones amb discapacitat, les famílies i les entitats representatives.

En aquest sentit, la transformació digital de les entitats del tercer sector d'acció social es posiciona com "la clau per renovar estratègies i processos al voltant de la idea de tecnologia com a eina de suport de l'acció d'incidència política, defensa de drets i això de l'impacte social".