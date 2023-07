Twitter / @EP

Twitter ha imposat noves limitacions per als usuaris de la plataforma, implementant bloquejos en l'accés a la xarxa social per a aquells usuaris que consultin 'tuits' públics sense haver iniciat sessió, i limitant el visionat de 'tuits' a 10.000 publicacions per als comptes verificats a la xarxa social ia 1.000 tuits per a les no verificades.

El propietari de Twitter, Elon Musk, ha implementat límits "temporals" a la xarxa social ja que, segons ha traslladat, busca "abordar els nivells extrems d'extracció de dades i manipulació del sistema".

Així ho ha traslladat Musk a través de diverses publicacions que ha compartit durant aquest cap de setmana a Twitter, en què, inicialment, ha indicat que instal·lava un límit de visualització de 6.000 publicacions per dia per als comptes verificats.

Igualment, el CEO de Twitter va sentenciar que els usuaris amb comptes no verificats podrien veure 600 publicacions al dia i, de la mateixa manera, els usuaris amb comptes nous no verificats tindrien accés a 300 publicacions diàries.

Tot i això, en el transcurs d'una hora, Musk ha anunciat que els límits de visualitzacions s'augmentarien "aviat" a un màxim de 8.000 publicacions diàries per als usuaris amb comptes verificats; 800 publicacions per als comptes no verificats; i 400 publicacions per als nous comptes no verificats.

Finalment, unes hores més tard, el dirigent de Twitter va tornar a rectificar la quantitat màxima de publicacions que els usuaris poden visualitzar. Indicant que els comptes verificats ascendien a un límit de 10.000 publicacions, els comptes no verificats a 1.000 publicacions i els nous comptes no verificats a 500 tuits al dia.

BLOQUEIG DE LA CONSULTA DE TUITS SENSE INICI DE SESSIÓ

A més de tot això, Twitter també ha començat a bloquejar l'accés a la xarxa social a aquells usuaris que consulten tuits públics o perfils sense haver iniciat sessió en un compte prèviament.

Fins ara, les persones que no tenien compte a la plataforma o que no havien iniciat sessió, podien consultar algunes publicacions compartides de forma pública. També podien tindre accés a la informació de perfils d'usuaris públics.

Tot i això, tal com es va poder conèixer divendres passat, la xarxa social ja no permet consultar els tuits públics ni els perfils sense haver iniciat sessió prèviament a Twitter. Ara, es mostra una pantalla emergent amb les opcions dintroduir les credencials i iniciar sessió o crear un compte a la xarxa social.

Totes aquestes mesures restrictives es deuen a l'extracció de dades de Twitter, tal com ha assenyalat el mateix Elon Musk, que ha apuntat que "diversos centenars d'organitzacions (potser més)" estaven extraient dades de la xarxa social "de manera extremadament agressiva ".

En aquest sentit, Musk ha detallat que aquesta extracció de dades estava "afectant l'experiència real de l'usuari" a la xarxa social i que per això calia aturar aquesta pràctica.