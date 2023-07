Home amb mascareta / @EP

El Consell de Ministres aprovarà aquest dimarts el Reial decret que posa fi a l'obligatorietat de l'ús de les màscares a centres de salut, hospitals, farmàcies i centres sociosanitaris, segons han confirmat fonts del Ministeri de Sanitat.

Així, segons han explicat les mateixes fonts, el ministre de Sanitat, José Miñones, sortirà acompanyant la ministra de Política Territorial i portaveu del Govern, Isabel Rodríguez, a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, on anunciarà la seva aprovació per part del Govern i que la seva entrada en vigor serà efectiva "el mateix dia de la seva publicació al BOE".

D'aquesta manera, es compleix la retirada amb gairebé caràcter general --encara es mantindran en espais vulnerables, com les zones d'Oncologia-- anunciada el 23 de juny passat quan va rebre 'llum verda' del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS ).

La mesura encara no s'havia endut al Consell de Ministres ja que va enmig d'un decret anticrisi contra la Covid, que devia "passar els tràmits administratius corresponents".

D'OBLIGATÒRIA A RECOMANADA

A partir de la seva publicació al BOE, en lloc d'una obligació, estarà només recomanat portar les màscares a centres sanitaris, sociosanitaris i farmàcies. En qualsevol cas, encara es podria mantenir l'obligatorietat de les màscares en alguns espais sanitaris on hi hagi característiques especials i pacients immunodeprimits, com les UCI, les zones d'oncològics, quiròfans o Urgències.

La decisió es va prendre després d?escoltar l?informe tècnic dels experts del Centre de Coordinació d?Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), liderats pel doctor Fernando Simón. Miñones ja va avançar els últims dies que només es prendria aquesta mesura "escoltant els experts".

EL FINAL DE LES MASCARETES

Fa quatre mesos, el 8 de febrer, Espanya va deixar de ser l'únic país d'Europa que mantenia l'obligatorietat de l'ús de les màscares als transports públics. Aquesta mesura es va produir mesos després que ho aprovessin la resta de països del continent, si bé en molts se seguia mantenint la recomanació d'utilitzar-la en espais tancats i en transports públics per tal de prevenir el contagi del coronavirus.

La retirada de les màscares als transports es va produir gairebé un any després que el seu ús deixés de ser obligatori a l'exterior, mesurada aprovada el 10 de febrer del 2022, i uns mesos més tard (el 20 d'abril del 2022) que ja no s'utilitzi als espais interiors.

Ara, els espanyols també podran no fer servir la màscara a les farmàcies i als centres sanitaris, cosa que han hagut de fer durant tota la pandèmia de COVID-19. Amb la mesura que aprovarà el Govern aquest divendres s'acaba gairebé 'de facto' amb totes les restriccions que es van imposar amb l'esclat del virus ja fa més de tres anys.