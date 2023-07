Un pis de segona mà. Foto: Europa Press

Les dades ho tornen a corroborar: comprar un habitatge, sigui nou o de segona mà és cada vegada més car. Segons dades publicades recentment pel portal immobiliari especialitzat idealista, el segon trimestre d'aquest 2023, el cost dels pisos usats ha pujat un 1,5% a Catalunya respecte del mateix període (entre abril i juny) del 2022.

Aquesta escalada en el cost al territori no és un fet aïllat; si s'observen les dades del conjunt de l'estat espanyol, aquest augment és de gairebé un punt percentual més i se situa en un 2,4%. Els responsables d'aquest conegut web especialitzat en operacions immobiliàries, apunten que, a més de l'ascens registrat entre l'abril i el juny, atenent la variació anual, els preus s'han incrementat un 7,6% els últims 12 mesos.



De la mateixa manera, idealista apunta que, entre l'abril i el juny d'aquest 2022, els preus han pujat a totes les comunitats autònomes, amb l'excepció de la Rioja, on van caure un 0,7%.



En concret, les pujades més grans es van registrar a les Balears, on els propietaris van incrementar un 5,5% les seves expectatives, alhora que a Navarra l'increment va ser del 4,7%, mentre que a la Comunitat Valenciana va ser del 4,1% i a les Canàries, del 3,6%. Mitjà punt per sota dels registres de Catalunya hi ha els de la Comunitat de Madrid, que veu com la pujada en aquest període és d'un 1%.



Per la seva banda, entre els ascensos més moderats, tots per sota de l'1%, destaquen els experimentats a Castella i Lleó (0,1%), Extremadura (0,2%) i Astúries (0,3%).

PREU PER METRE QUADRAT



Balears segueix posicionada com l'autonomia més cara, amb 3.954 euros per metre quadrat, fet que suposa el preu més alt des que idealista té registres, seguida de Madrid, amb 3.142 euros per metre quadrat, també en màxims.



En tercera posició hi ha Euskadi, amb 2.814 euros per metre quadrat, seguida de Catalunya, 2.362 euros per metre quadrat.



Tot i això, com les comunitats autònomes més econòmiques es van situar Castella-la Manxa, amb 901 euros per metre quadrat, Extremadura, amb 954 euros per metre quadrat, i Castella i Lleó, amb 1.156 euros per metre quadrat.



QUATRE CIUTATS MARQUEN MÀXIMS HISTÒRICS



Pel que fa a ciutats, Barcelona presenta una pujada de preus encara més baixa que la mitjana de Catalunya i també que el valor del conjunt de l'estat: a la principal ciutat catalana els preus de l'habitatge usat han pujat un 1,7%.

Foto: Europa Press

La caiguda més gran en el preu de l'habitatge en l'últim trimestre la va registrar Pontevedra (-1,6%), seguida per Zamora (-1,5%), Huelva (-1%), Ourense (-0,9%) , Castelló (-0,3%), Oviedo (-0,3%), Granada (-0,2%) i Bilbao (-0,1%). És curiós el cas de la capital guipuscoana, Sant Sebastià, on els preus no s'han mogut ni una dècima en el període comprès entre l'abril i el juny.



D'altra banda, la ciutat on han vist com els preus s'han disparat més de tot Espanya, és Palma de Mallorca; la capital balear ha registrat una pujada del 7,2%, mentres que, a Màlaga, l'augment ha estat del 5,3%, del 4,9% a València i Alacant, un 2% a Madrid i un 1,4% a Sevilla.



Així mateix, les pujades més importants s'han registrat a Sòria, on els preus van créixer un 8,7%, Palma, Àvila (totes dues amb un 6,5%) i Pamplona (6%).



Per acabar, Palma de Mallorca, Pamplona, Màlaga i Madrid van ser les quatre ciutats que van marcar màxims històrics al tancament del mes de juny.

ELS PREUS PUJEN, LES OPERACIONS BAIXEN

El portaveu d' idealista, Francisco Iñareta, ha valorat les dades assegurant que, encara que pugui semblar "estrany" que els preus es mantinguin a l'alça en un moment de baixada de compravendes, "la reducció del nombre d'operacions està directament relacionada amb la desaparició del estoc i no tant amb la incertesa o l'encariment del finançament".



De la mateixa manera, Iñareta ha augurat que "no seria estrany que, durant els propers mesos, els preus segueixin pujant de forma generalitzada i amb especial pressió a Madrid, els arxipèlags i la costa mediterrània".