Barcelona, Girona i Lleida tindran risc per precipitacions aquest dimarts, que poden deixar uns 20 litres per metre quadrat en una hora, així com per tempestes, que podran estar acompanyades de calamarsa, segons ha informat l' Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

La jornada estarà marcada pels ruixats i tempestes que seran localment forts al nord-est de Catalunya així com per les temperatures significativament altes al Guadalquivir, el sud-est de l'altiplà Sud i interior del Llevant.

El risc estarà vigent en un total de cinc comunitats autònomes per avisos per calor, amb temperatures màximes de 36 a 38 graus centígrads (ºC) , o per pluges i tempestes fortes.

En concret, el risc per temperatures màximes molt altes s'ha activat per a les províncies de Còrdova, Jaén, Sevilla, Múrcia i interior sud de València, que arribaran a 38ºC, així com a Albacete i centre i nord de València on el mercuri arribarà a 36ºC .

Així, tindran cels ennuvolats o amb intervals ennuvolats al nord de Galícia i àrea cantàbrica, on no es descarta alguna precipitació feble, més probable a l'extrem oriental del Cantàbric, encara que tendirà a remetre.

També pronostica l'AEMET intervals de núvols baixos matinals i probables bancs de boira a altres zones del terç nord peninsular, Estret i Alborà, així com intervals ennuvolats i núvols d'evolució en gran part del terç nord-est peninsular.

Llevat d'aquestes zones, a la resta de la Península i les Balears tindran en general cels poc ennuvolats encara que no es descarta algun xàfec dispers a l'interior de Mallorca i serres del sud-est.

Respecte a les Canàries, per a aquest dimarts l'AEMET assenyala que tindran nuvolositat de tipus baix al nord de les illes i nuvolositat d'evolució a l'interior de les muntanyenques, sense descartar algun xàfec a Tenerife, alhora que hi pot haver calima a les illes occidentals .

Les temperatures diürnes ascendiran al sud-est peninsular, les Balears, la Ibèrica oriental, el litoral de Huelva, l'Estret, l'Alborán, l'àrea cantàbrica occidental i les Canàries. Predomini dels descensos a la resta. Les mínimes baixaran a la meitat oest peninsular i ascendiran a la resta.

A gran part de l'interior de la meitat sud peninsular superaran els 36 o 38ºC, principalment a les valls de grans rius. Els vents seran del nord i nord-oest a la meitat nord peninsular, amb cerç a l'Ebre i tramuntana a l'Empordà (Girona).

Mentrestant, al sud del vessant atlàntic predominarà el vent de component oest, amb ponent a l'Estret i Alborà, i de l'est i sud-est en àrees mediterrànies. A les Canàries, el vent arribarà del nord-est i nord.