El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts 4 de juliol el Reial decret que posa fi a la crisi sanitària per Covid-19 a Espanya i, per tant, a l' obligatorietat de l'ús de les mascaretes a centres de salut, hospitals, farmàcies i centres sociosanitaris, segons ha anunciat en roda de premsa el ministre de Sanitat, José Miñones.

"El Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, de forma consensuada i amb la ponència d'alertes a través dels experts que la componen de cadascuna de les CCAA, consideraven que la Covid-19 ha estat controlada i, encara que la malaltia segueix present, ja no suposa una situació de crisi sanitària", ha apuntat Miñones, que ha aclarit que la seva entrada en vigor serà efectiva el mateix dia de la seva publicació al BOE.

El ministre ha recordat que la situació epidemiològica, des del novembre del 2022, dóna mostra d'"una tendència decreixent" pel que fa a morts i hospitalitzacions per SARS-CoV-2. Això, juntament amb el fet d'una menor virulència de la variant Òmicron, l'alta taxa de vacunació de la població espanyola (93%) i la taxa d'infecció natural de la població espanyola, porta a concloure que “aquesta malaltia ja no constitueix una situació de crisi sanitària a Espanya", ha insistit.

Així doncs, Miñones ha aclarit que "la situació passa a ser la mateixa que hi havia abans del decret de crisi i, per tant, l'anterior a l'any 2020". Per tant, “avui al Consell de Ministres del dia 4 de juliol doncs hem acordat, tres anys després del començament de la pandèmia, posar fi de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 així hem adoptat que, a més, decaiguin totes les mesures extraordinàries que haguessin estat acordades lligades a aquesta crisi sanitària i amb especial atenció, com a molt esperat, la de l'obligatorietat de la mascareta allà on es mantenien", ha afegit.

"Creiem que avui fem un pas molt important, que tanquem avui un episodi provocat per la pandèmia que ha causat estralls per descomptat a tot el món, deixant milions de contagis i per descomptat milers de morts. I avui hem de, com dic, mirar enrere amb lliçons apreses, ha assenyalat.

MASCARETES: "ALTAMENT RECOMANABLE EL SEU ÚS PERÒ NO OBLIGATORI"

Pel que fa a la fi de l'obligatorietat de les mascaretes, ha recordat que els consells dels experts incideixen en la necessitat de “la cultura de responsabilitat”.

Tot i que ha finalitzat la crisi, ha afegit que “segueix sent altament recomanable el seu ús però no obligatori”. "A més considerem que és important mantenir la cultura de responsabilitat que hem adquirit durant aquests anys. Crec que és molt important mirant enrere haver après de tot això".

"Les recomanacions se centren en els centres sanitaris, en la necessitat de reforçar l'ús de la mascareta en determinats contextos i sempre per a aquelles persones que siguin simptomàtiques als espais compartits, com poden ser a les sales comunes dels centres hospitalaris, però també en el cas dels professionals", ha assenyalat.

Així mateix, es recomana que els professionals sanitaris la portin quan estiguin tractant amb casos simptomàtics o amb pacients ingressats a la UCI. "En unitats de pacients que siguin vulnerables, es recomana l'ús de la mascareta, igual que en el cas de qualsevol persona que tingui símptomes", ha dit el ministre.

En aquest punt, Miñones ha recordat la importància de les vacunes per haver pogut aprovar el decret esmentat, i ha criticat que hi hagi "antivabressols" a les institucions. "Malgrat que mai crèiem que podríem estar en una situació com la que estem, tenim antivacunes al capdavant de les administracions. Per tant, jo crec que el nostre missatge ha de ser clar: les vacunes salven vides", ha sentenciat el ministre.

Al fil, ha destacat la presència de la vacuna d'Hipra, "un altre dels grans avenços" d'aquests darrers anys, ja que permet "afrontar amb més seguretat el futur davant de qualsevol adversitat o situació de crisi".

Finalment, ha recordat que, de setembre a octubre, s'iniciarà a Espanya una nova campanya de vacunació per als més grans de 60 anys contra la Covid-19, on s'inclourà la vacuna espanyola, també per als professionals sanitaris.