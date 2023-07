L'embassament de la Baells. Foto: Europa Press

No arriben a un terç de la seva capacitat, però les pluges que han caigut recentment han donat un petit respir als embassaments de Catalunya. Segons les dades més recents de l' Agència Catalana de l'Aigua (ACA), aquests espais de les conques internes catalanes estan al 30,17% de la capacitat.

Això significa una millora respecte a les xifres facilitades la setmana passada, encara que si es fa una mirada més a llarg termini i s'observen les dades que es tenien en aquestes mateixes altures de l'any el 2022, la preocupació torna a aparèixer: després dels primers dies de juliol, el volum actual està una mica per sobre de la meitat, ja que per aquestes mateixes dates estaven al 51,09%.

Si s'observen de manera individual, els dos que presenten una situació millor són el de Foix (Alt Penedès), amb un 58,72%, i Sant Ponç (Solsonès), amb més d'un 38,5%.

Per sota hi ha l'embassament de Darnius Boadella (Alt Empordà), que es troba al 25,13% de la seva capacitat, La Baells (Berguedà), amb un 36,17%, Sau (Osona), que supera per dècimes la mitjana, amb una capacitat del 31,63% i el de Susqueda (La Selva) està una mica per sota de la mitjana, amb un 29,51%.

A la cua de les dades més recents, amb poquíssimes reserves, hi ha els embassaments de Siurana (El Priorat) 6,42% i Riudecanyes (Baix Camp) 6,23%.

MILLORES AMB EL PAS DELS MESOS

Les dades, però, mostren que a mesura que han anat passant les setmanes, que a totes les províncies de Catalunya ha plogut i que s'han aplicat restriccions, la situació, si es mira la mitjana, ha millorat sensiblement.

Sense anar més lluny, a mitjan abril, abans que es prenguessin les primeres mesures, la situació era crítica, molt pitjor que l'actual: la mitjana de Catalunya ni tan sols arribava al 26%, és a dir, els embassaments estaven poc per sobre d'una cambra de la seva capacitat.

Aquest moment es podria considerar com el més baix i crític d'aquest any, ja que a partir de llavors, i de forma escalonada (però lenta) aquest tant per cent ha pujat.

Fa just un mes, a principis de juny, igual que ha passat aquest juliol, del cel va caure el que tothom esperava: aigua, pluja, precipitacions, molt desitjades, que van ajudar que molts d'aquests recuperessin quantitat a les reserves.

De fet, molts han vist com augmentaven de manera notable el volum d'aigua que contenien, encara que d'altres, com el de Siurana, fa mesos que presenten un aspecte pobre.

Tot i que és una realitat que estem lluny d'una situació que s'acosti a allò òptim i desitjable, a poc a poc els embassaments recuperen capacitat i ja s'acosten a presentar, en conjunt, un terç de la capacitat.

LES ADMINISTRACIONS APLIQUES RESTRICCIONS

La situació de sequera ha portat les administracions (Generalitat i Estat) a aplicar mesures restrictives en l‟ús de l‟aigua, en aspectes com el reg d‟espais públics.

A principis de maig, el Govern va anunciar que es redueix al 40% en els usos agrícoles, al 15% per a usos industrials, i que hi ha menys aigua per a usos lúdics i prohibició de reg a zones verdes tant públiques com privades, alhora que quedava prohibida la neteja de carrers amb aigua potable i es reduïa la dotació d‟aigua a 230 litres per habitant i dia, quan abans era de 250.

Pocs dies després, la Moncloa va fer el mateix, concedint ajudes als agricultors que havien hagut de deixar de regar i eximint del cànon de regulació i de la tarifa de regulació de l'aigua per al període del 2023 a les zones afectades per la sequera.

L'executiu també va incidir en la necessitat d'augmentar l'ús d'aigua reutilitzada, que actualment al conjunt d'Espanya és d'un 10%, a un 20% el 2027.

L'última decisió presa, en aquest cas per la Generalitat, només té una setmana de vigència. Es tracta de la Taula de l'Aigua, un organisme de creació vigent, format per una trentena d'agents, com ecologistes i entitats, va tenir la primera reunió el passat dilluns 26 de juny.