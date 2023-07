Foto: Renfe

Renfe se suma a les festes de San Fermín, a Pamplona, amb la posada en marxa d’un dispositiu especial que, en total, posarà a la venda a Catalunya més de 26.000 places fins al 16 de juliol. Així, l’empresa ferroviària ha reforçat amb 5.352 places addicionals els trens que connecten Catalunya amb Pamplona entre aquest dimecres 5 i dia 16 d'aquest mes.

A més, com en anys anteriors, Renfe estarà present des de l’inici de la celebració de les festes amb la posada en marxa dels Trens del Chupinazo. Aquests trens sortiran el dijous 6 de juliol des de Barcelona i Madrid per arribar a Pamplona a temps per gaudir del tret de sortida de la festa. A tots els viatgers d’aquests trens se’ls hi repartirà diversos objectes i fullets informatius facilitats per l’Ajuntament de Pamplona, entre ells, el programa de festes.

Aquest dispositiu d’augment de places en transport ferroviari contribueix a la consecució de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 13 (Acció pel clima), que insta a adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.

Per a més informació, els clients poden adreçar-se al telèfon 912 320 320 o al web www.renfe.com.