Foto: Renfe

El president de Renfe, Raül Blanco, ha visitat el matí d'aquest 5 de juliol el centre tecnològic de Stadler a Albuixec (València), on ha conegut els detalls del disseny dels 79 trens de gran capacitat de Rodalies i Cercanías, encarregats per l’operador al fabricant.

D’aquests, 20 es destinaran a Rodalies de Catalunya, tal com contempla el contracte de compra signat al desembre de l’any passat entre ambdues parts per un import de 307,7 milions d’euros.

En total, Rodalies de Catalunya comptarà amb 101 nous trens subministrats per Stadler, Alstom i CAF. Segons indica el Pla de Rodalies, d’aquests 56 substituiran el material de més antiguitat mentre que els altres 45 permetran incrementar el parc per atendre la nova demanda prevista.

Els nous trens (T100 i T200) comptaran amb la possibilitat d’escalabilitat: adaptables als canvis d’ocupació. Seran trens que puguin créixer en les seves longituds, en cas necessari, la qual cosa permetrà adaptar-los a la realitat canviant de la demanda.

A més, els futurs trens, que comptaran amb wifi en el seu interior, seran totalment accessibles per a persones amb discapacitat funcional i tindran espais per a cadires de persones amb mobilitat funcional, així com espais multifuncionals per a bicicletes, maletes, cotxets infantils, etc.

Tècnicament, els nous vehicles estaran dotats d’equips de darrera generació, que suposarà una millora de la fiabilitat de la xarxa i la puntualitat del servei. A més, la tecnologia implementada permetrà recollir milers de dades per segon de tota la flota. Aquesta informació en temps real assegura la presa de decisions operatives de forma més eficient, cosa que redundarà en un millor servei als usuaris de Rodalies i Cercanías.

Actualment, s’estan fabricant les dues primeres unitats, el procés de validació i certificació de les quals començarà en 2024. Un cop superat aquest període, s’iniciarà la producció en sèrie de les 77 unitats restants, lliurant a Renfe 2 trens cada mes.

L’import de la fabricació dels 79 trens de gran capacitat per als serveis de Rodalies i Cercanías puja a 1.305 milions d’euros, incloent-hi el manteniment de part dels vehicles durant 15 anys. Aquesta càrrega de feina va comportar per a Stadler València l’ampliació de la seva plantilla d’Albuixec en 500 nous professionals.

Inversió històrica en la renovació de trens de servei públic

Aquesta compra històrica de trens a Stadler València es completa amb els que Renfe ha encarregat també a Alstom i CAF, i permetran a la companyia ferroviària renovar bona part del seu material mòbil i ampliar la flota de trens de servei públic amb una inversió històrica de prop 4.000 milions d’euros.

Firma del contracte per a la compra de locomotores de Mercancías

D’una altra banda, el president de Renfe, Raül Blanco, i el president de Stadler València, Íñigo Parra, han signat avui, a la planta de Stadler, el contracte de compra i manteniment de 12 locomotores de Mercancías per un import de 112.988.234 euros, 69.540.000 euros corresponents al subministrament de les locomotores amb ERTMS i 43.448.234 euros corresponents al manteniment integral de les locomotores.

Aquesta compra és finançada parcialment per la Unió Europea, que ha aprovat una subvenció per a aquest projecte de 15 milions d’euros per a l’adquisició i 1.890.000 per a la instal·lació d’ERTMS, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Next Generation.

El termini de lliurament de les locomotores s’acaba el 31 de desembre de 2025. El manteniment del material, per la seva banda, té un període de 15 anys.

Renfe preveu destinar les locomotores contractades al Corredor Mediterrani en què l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries, ADIF, està instal·lant d’Ample Estàndard UIC a la Xarxa Ferroviària d’Interès General (XFIG), cosa que suposarà l’augment de la longitud màxima dels trens de mercaderies fins a 750 metres.

Les locomotores de gran potència permetran a Renfe Mercancías noves oportunitats de creixement per la possibilitat d’incrementar trànsits nacionals i internacionals. Això implicarà un impacte positiu en l’activitat de la companyia.