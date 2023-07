Foto: Universitat Autònoma de Barcelona

El passat dimecres 5 de juliol es va presentar el Diccionari de seguretat alimentària, que ara es considera que està completat amb més de 700 termes incorporats. Aquest diccionari online ha estat desenvolupat conjuntament pel Centre de Terminologia TERMCAT i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració d'experts de l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària.

L'obra es va publicar inicialment el 2021 i ja contenia termes relacionats amb la seguretat alimentària, la qualitat dels aliments i els sistemes de control i d'anàlisi de risc. Amb l'actualització, s'han afegit més de 200 noves entrades que tracten sobre perills alimentaris. Aquests nous termes inclouen perills biològics com ara anisakis, criptosporidi, estreptococ, listèria monocitògena, micobacteri, norovirus i salmonel·la; perills químics com ara bisfenol A, contaminants orgànics persistents, contaminants de procés, dioxines, ftalats, mercuri, micotoxines, nanoplàstic i residus de medicaments veterinaris; i perills físics com ara cossos estranys i radiació.

Cada entrada del diccionari proporciona una o més denominacions en català, així com les equivalents en castellà, francès i anglès. A més, per als perills biològics, s'inclou també el nom científic de bacteris, virus, protozous, nematodes i platihelmints, mentre que per als perills químics s'indica la fórmula química o el símbol corresponent. Cada entrada s'acompanya d'una definició i, sovint, de notes explicatives que aporten més informació sobre el terme. En algunes entrades, les notes són extenses, i per facilitar-ne la lectura i localització, van precedides per un encapçalament.

A més de la publicació del diccionari, s'ha creat una infografia interactiva sobre perills alimentaris, que complementa altres infografies relacionades amb la seguretat alimentària, com ara els additius alimentaris i les malalties transmeses per aliments. Aquesta infografia s'afegeix a la col·lecció de més de cent materials gràfics i multimèdia disponibles al lloc web del TERMCAT, els quals ofereixen una representació visual de termes en diversos àmbits, inclosos nombrosos materials relacionats amb la salut.

El Diccionari de seguretat alimentària forma part de la col·lecció Diccionaris en Línia, que ofereix més de 170 títols dedicats a diferents camps especialitzats. Aquesta col·lecció inclou altres diccionaris relacionats amb l'àmbit de la salut, fruit de la col·laboració contínua entre el TERMCAT i el Departament de Salut, com ara el Diccionari de bioètica, el Diccionari de la COVID-19 i el Lèxic de malalties minoritàries.

El TERMCAT és un consorci format per la Generalitat de Catalunya, l'Institut d'Estudis Catalans i el Consorci per a la Normalització Lingüística, que està adscrit al Departament de Cultura (Secretaria de Política Lingüística). Aquest consorci coordina i promou les actuacions terminològiques en llengua catalana.

Pots consultar-lo els cops que vulguis des d'aquest enllaç.