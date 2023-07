Els Reis Felip (2i) i Letizia (2d), la Princesa Leonor (i) i la Infanta Sofía (d) amb el premiat, el Doctor en Biomedicina i professor en Yale, Marc Schneeberger Pané / @EP

Els cinc premiats dels Premis Fundació Princesa de Girona (FPdGi) han assegurat que han treballat de valent per aconseguir arribar on són: "Per cap dels cinc ha estat un camí de roses, però tots hem après que els fracassos són una gran escola" .

Ho ha dit el doctor en Biomedicina i professor a Yale, Marc Schneeberger (Premi Investigació Científica), en un discurs conjunt en nom de tots els premiats a la cerimònia de lliurament dels guardons a Caldes de Malavella (Girona).

Schneeberger ha parlat així en representació de la violinista María Dueñas (Premi Arts i Lletres); l'enginyer i el ceo fundador d'Open Cosmos, Rafael Jordà (Premi Empresa); l'artterapeuta i fundadora de la Fundació Art Pal·liatiu, Silvia Fernández (Premi Social), i la ceo i cofundadora de la xarxa de cura infantil Kidogo, Sabrina Habib (Premi Internacional).

"Són el que t'ajuda a avançar, i hem après a gestionar-los i això és clau. Treballem molt dur. I gaudim amb aquest esforç", ha prosseguit el doctor a Biomedicina, i ha assegurat que tots cinc es posen al servei dels joves per exercir de guies, mentors i inspiració.

Schneeberger ha sostingut que tots cinc són diferents però amb "moltes connexions" entre ells, cosa que ha considerat que també surt de forma natural als joves, i ha assenyalat que estan oberts a crear xarxes, col·laborar i parlar entre ells.

Ha conclòs el discurs d'agraïment amb un missatge als joves presents: "Si mai et sents estancat i no estàs segur del teu camí, busca respostes fora de tu, en un museu, un viatge, una pel·lícula o en equips de joves" .

El món, ha dit, “és el mentor més poderós que existeix” si es té la ment oberta i ha recordat que totes les persones tenen un talent.