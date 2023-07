Judici a la farmacèutca Grünenthal per les víctimes que va causar la talidomida / @EP

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat el Reial decret pel qual es regula el procediment de concessió d'ajuts a les persones afectades per la talidomida a Espanya durant el període 1950-1985, que es poden sol·licitar a partir d'aquest dijous.

La norma entrarà en vigor dos dies després de la reunió del Consell de Ministres de dimarts, que va acordar regular les ajudes per a les 130 víctimes, reconegudes després de l'avaluació dels casos per part de l'Institut de Salut Carles III.

"Per tot això, mitjançant aquest Reial decret es pretén reconèixer la contribució que totes les persones afectades i els seus familiars han tingut al llarg d'aquests anys, especialment en la regulació del medicament a Espanya, com ja reconeixia l'exposició de motius de la Llei 25/1990, de 20 de desembre, del Medicament”, es recull al BOE.

Així mateix, la mesura entronca amb la línia seguida per la majoria de països de l'entorn espanyol, on s'han establert esquemes solidaris d'ajuda a les persones afectades.

Tindran dret a percebre l'ajut aquelles persones que compleixin els següents requisits : haver patit malformacions corporals durant el procés de gestació, compatibles amb les descrites per a la talidomida, l'origen de les quals no pugui ser explicat per altres embriopaties o alteracions cromosòmiques, durant el període 1950- 1985; que la gestació s'hagi produït a Espanya, i que la persona interessada figuri inscrita al Registre Estatal de Malalties Rares, gestionat per l'Institut de Salut Carles III, en virtut de l'informe de validació positiu emès pel Comitè Cientificotècnic de la Talidomida .

Lajuda a percebre consistirà en un pagament únic que serà el resultat de multiplicar dotze mil euros per cadascun dels punts percentuals de discapacitat reconeguda a la persona afectada, pels organismes competents, a la data de presentació de la sol· licitud de lajuda. Els afectats comptaran amb tres mesos per presentar la sol·licitud.

Tal com es reflecteix en el text, els darrers estudis mèdics internacionals informen dels problemes afegits que es produeixen amb l'envelliment de les persones afectades pel fàrmac, cosa que provoca un agreujament de la situació personal i, en conseqüència, una dependència més severa.

En una direcció similar, les darreres investigacions a Espanya sobre la matèria han propiciat que per primera vegada s'admeti l'ampliació del rang d'anys dins dels quals poden haver estat gestades les persones afectades per talidomida (establint-se ara en el període 1950-1985) .