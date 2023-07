Catalunyapress condemnadesok

Desokupa ha estat condemnada a pagar 5.899 euros i esborrar un vídeo de les xarxes socials en què es "vulnerava la imatge pròpia" d'un activista. Així ho va decidir la setmana un jutge de Barcelona, segons ha avançat Nació , en què és la primera condemna que rep l'empresa de Daniel Esteve.

Els fets es remunten al 2022, quan en una de les intervencions de Desokupa, l'activista, Shervin Mansouri Guilani, va acudir per recolzar les persones implicades en el procés de desallotjament forçós.

Desokupa va filmar l'operació dels seus treballadors, però al vídeo apareixia Guilani, sense que aquest hagués donat permís per aparèixer als enregistraments.

Tot i que al judici Desokupa va argumentar que no monetitza la seva activitat a les xarxes (dient que es publiciten per altres mitjans), el jutge no va estimar aquest argument.

La sentència, però, no és ferma i l'empresa la pot recórrer.