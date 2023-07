Així mateix, a IV Edició d'aquests premis relacionats amb l'àmbit energètic, Naturgy ha concedit l'accèssit a CÍRVITE - Plena Inclusió per la construcció de la primera residència sostenible per a persones amb discapacitat, un projecte que amb què han reduït la llista d'espera de persones amb discapacitat sense família ni casa i que han ajudat a total de 44 persones.

El president de Fundació Naturgy, Rafael Villaseca, ha felicitat les deu entitats finalistes per posar el focus en els més necessitats, alhora que ha afirmat que el guardó és una mostra de l'“enorme” treball de moltes institucions espanyoles, “per tal de pal·liar la bretxa energètica i acompanyar una societat més compromesa amb les persones, el medi ambient i les energies renovables".

D'altra banda, el president de Naturgy, Francisco Reynés, ha destacat que aquests premis són una mostra del que la fundació persegueix, que és “ajudar els que més ho necessiten, i demostrar que les empreses i la solidaritat social no són incompatibles ".

Per part seva, la directora general de Fundació Naturgy, María Eugenia Coronado, ha elogiat totes les iniciatives que aspiraven aquest any als guardons perquè considera que posen en relleu l'"alt compromís social" i el treball en xarxa que exerceixen les institucions. "Apostem, com cada any, per donar visibilitat a aquells projectes que contribueixen a l'àmbit social i estan vinculats a l'energia", ha dit Coronado.

Aquest any es van presentar 66 entitats espanyoles a aquests premis, que van destinar 60.000 euros al guanyador i 30.000 a l'accèssit. Entre les altres candidatures finalistes hi havia la Fundació Adsis, Fundació Infantil Ronald McDonald, Provivienda, ALIDA Enginyeria del Medi SL, Càritas Diocesana de Madrid, Carmen Sánchez-Guevara (Universitat Politècnica de Madrid), Fundació Luz Solidària i Fundació United Way España, les quals iniciatives es van enfocar en pobresa energètica, instal·lacions eficients, ocupació, formació, sensibilització i economia circular.