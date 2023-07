L'oïcina de Correus a Santa Maria de Palautordera. Foto: Europa Press

La convocatòria d' eleccions generals en ple mes de juliol, el proper diumenge 23 , ha fet que hi hagi una demanda de vot per correu molt més gran del que és habitual en qualsevol comici. El motiu respon al fet que moltíssima gent estarà de vacances (sigui que les comença aquest cap de setmana o alguns dies abans), de manera que si es vol exercir el dret al sufragi, en aquests casos cal fer la sol·licitud.

I en aquest escenari, lògicament, entra en escena Correus, que és qui gestiona la logística per als que no passen per les urnes de manera presencial. La companyia va anunciar que l'últim dia per poder demanar aquest vot per correu és d'aquí a 7 dies justos, dijous que ve 13 de juliol, 10 dies abans de la data marcada per a la jornada electoral.

Si es passa per qualsevol oficina, sigui demà, migdia o tarda, és habitual trobar-se una estampa d'una cua llarga a l'interior. Sigui com sigui, Correos urgeix els ciutadans que vulguin votar per correu que ho facin com més aviat millor.

MÉS DE 2 MILIONS DE SOL·LICITUDS

Dimecres passat 5 de juliol, s'anunciava, per part de Comissions Obreres (un dels sindicats presents a la plantilla de Correus) que, al conjunt d'Espanya, ja s'havien registrat més de 2 milions de peticions.

De fet, el mateix sindicat es preveu que en aquestes eleccions al Congrés i al Senat s'estableixi un nou rècord històric pel que fa al vot per correu. CCOO apunta que, fins avui, el major nombre de peticions de vot per correu va ser a les eleccions generals celebrades el 2016. Aleshores, es van registrar 1,4 milions de peticions, i el sindicat creu que aquesta xifra es pot duplicar fins i tot a aquest 2023.

Davant d'aquest al·luvió de demandes que ja s'han rebut, l'empresa ha optat per prendre la decisió d' obrir les seves oficines entre les 9 del matí i les 2 del migdia del proper dissabte 8 de juliol .

Aquest fet és cridaner, perquè abans de l'arribada de la pandèmia, les oficines de Correus també obria les portes els dissabtes en horari de matí, però no ho havia tornat a fer des de llavors.

A Catalunya, d'aquesta manera, estaran disponibles prop de 100 oficines (33 de les quals són a Barcelona) per poder dur a terme aquest tràmit. De la mateixa manera, des de l'empresa havien assegurat que es faria una contractació amb els efectius necessaris per garantir el vot per correu.

Els sindicats havien xifrat en 12.000 els treballadors extra que serien necessaris per a la campanya. Correus hauria dit que estaria disposada, fins i tot, a superar aquest nombre de contractacions.

COM ES POT DEMANAR?

Hi ha dues modalitats de sol·licitar el vot per correu a les oficines de Correus: presencial i telemàtica.

En cas de demanar el vot per correu de manera presencial, has d'acudir a qualsevol oficina de Correus un dels documents següents:

DNI

Passaport

Carnet de conduir original

Tot i això, el vot per correu també es pot sol·licitar de manera telemàtica a través de la pàgina web Correos.es . Els ciutadans hi podran accedir identificant-se amb una d'aquestes eines:

DNI electrònic

Certificat digital vàlid

Quan es rebi la documentació, Correos tornarà a obrir el termini per lliurar el vot; en aquest cas, la data màxima habilitada per portar les paperetes fins a l'oficina serà el dijous 20 de juliol, quan només faltaran 3 dies per als comicis.