Sanfermines / @EP

Sis corredors han hagut de ser finalment traslladats amb ferides i contusions després de la primera tancada dels Sanfermines del 2023, protagonitzat per bous de La Palmosilla , que no han deixat ferits per banya.

Tot i que inicialment s'havien registrat quatre sol·licituds, se n'han afegit dues més, de manera que des d'Estafeta s'han produït quatre trasllats, tots derivats a l' Hospital Universitari de Navarra : per ferida en cara amb trepitjada, per contusió amb deformitat al braç, contusió facial , i contusió sense deformitat a la cama.

A la Plaça de Bous ha tingut lloc una ferida a la cama, que ha estat atesa a la Infermeria del recinte, i una contusió cranial, que ha estat derivada a l'Hospital Universitari de Navarra.