Les doctores Montserrat Gil i Claudia Palma, a una conferència a l'Escola d'Estiu | Foto: Diputació de Barcelona

Les noves metodologies i models d'innovació social han centrat la 32a edició de l' Escola d'Estiu de la Diputació de Barcelona , que s'ha celebrat durant cinc dies. Gairebé 500 professionals dels municipis i ens locals de la província han pogut participar en sessions en línia i presencials a l'Espai Francesca Bonnemaison de Barcelona, protagonitzades per una cinquantena de ponents. Entre aquests, hi ha investigadors duniversitats, membres de centres de recerca i innovació, representants dentitats socials i culturals, així com dadministracions públiques a nivell local, català, estatal i europeu.

L'encarregada de fer la clausura aquest migdia ha estat la fundadora del Club de les Malasmares i de l'Associació Jo No Renuncio, Laura Baena. Aquest club, amb més de 25.000 socis, es va crear amb l'objectiu de lluitar per una conciliació real i d'abandonar el concepte de superwoman.

Les primeres jornades abordaran la transformació dels serveis públics i els drets socials. Així, un dels moments més destacats es va viure dilluns a la sessió inaugural, que aquest any va ser un diàleg entre els actors Carme Elias i Octavi Pujades sobre la importància de les curacions. L'actriu va reflexionar sobre com afrontar el diagnòstic d'una malaltia com l'Alzheimer i es va preguntar: « cal estar a la vida, sense realment poder ser-hi? ». Per la seva banda, Pujades va exposar la seva experiència tenint cura del seu pare dependent. Una situació que l'actor va visibilitzar a les xarxes socials i que va defensar dient que “ la vida és vida fins al final i les persones que ens han cuidat també mereixen ser cuidades i han de tenir un final de vida digne ”.

Altres temes que s'han posat al punt de mira durant la setmana han estat l'accessibilitat i la igualtat d'oportunitats per a una transformació inclusiva.

ELS TALLERS, AMB LES PLAUS EXHAURIDES

Els tallers han congregat un gran interès i han exhaurit les places disponibles. Durant la jornada del miércols, se'n van organitzar zinc sobre benestar emocional. Alguns van girar sobre conceptes com l'autolideratge emocional, la pressió estètica sobre els cossos o l'adolescència i l'educació emocional digital. A més, es va explorar l'impacte de les eines de realitat virtual en la millora de les addiccions i la depressió en adolescents. Per últim, es van analitzar les estratègies que contribueixen a promoure i consolidar els grups d'ajuda mútua per a persones cuidadors no professionals.

L'Escola d'Estiu ha acabat amb un reconeixement a la feina dels professionals i els electes de la província de Barcelona, així com a les entitats socials.