Bandera LGTB / @EP

Les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat van investigar el 2022 un total de 1.869 infraccions penals i incidents d'odi a Espanya, fet que suposa un increment del 3,7% respecte al 2021. Els que han experimentat un increment més gran són els delictes d'odi per raó de sexe i gènere (459), un 76,6% més que el 2021, segons l'Informe sobre l'evolució dels delictes d'odi a Espanya 2022, presentat aquest dimecres pel ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska .

El ministre ha explicat aquestes dades durant la reunió de la segona comissió de seguiment del 'II Pla d'Acció de Lluita contra Delictes d'Odi 2022-2024', on s'ha presentat l'informe, elaborat per l'Oficina Nacional de Lluita contra els Delictes de Odi (Ondod) a partir de les dades facilitades al Sistema Estadístic de Criminalitat (SEC) per Policia Nacional, Guàrdia Civil, Ertzaintza, Mossos d'Esquadra, Policia Foral de Navarra i policies locals.

De l'informe es desprèn que els delictes d'odi per racisme i xenofòbia, amb 755 fets, són els més nombrosos i representen el 43,5% de total de les denúncies. Els segueixen els delictes d'odi comesos en els àmbits de l'orientació sexual i la identitat de gènere (459 fets), i els delictes d'ideologia (245 fets).

Pel que fa a la variació interanual, els delictes d'odi per discriminació per raó de sexe i gènere són els que han patit un increment més gran, un 76,6% més que el 2021. També destaca l'ascens dels delictes per aporofòbia, que creixen un 70%, i per antigitanisme, que s'incrementen un 22,2%.

Per la seva banda, descendeixen els delictes per discriminació generacional (57,1%), per raó de malaltia (47,6%), per creences o pràctiques religioses (25,4%) i per ideologia (24,8%).

Pel que fa a la tipologia delictiva d'aquests fets d'odi, destaquen, en primer lloc, les lesions (423) i les amenaces (338), seguides per les injúries (116) i els danys (106).

Per comunitats autònomes, el País Basc concentra el nombre més gran de denúncies (407), seguit de Catalunya (253), Comunitat de Madrid (237) i Andalusia (207).

L'informe assenyala que les Forces de Seguretat de l'Estat van aclarir el 2022 el 63% dels fets i van detenir o investigar 838 persones. Pel que fa al perfil de les víctimes, el 59,4% són homes i el grup més afectat és el comprès entre els 26 i els 40 anys (31,3%). Els menors constitueixen el 12,1% del total.

Per nacionalitat , el 60,9% de les víctimes són de nacionalitat espanyola i, entre les estrangeres, destaquen les procedents del Marroc (9,9%), Colòmbia (3,3%) i el Senegal (2,1%).

Mentrestant, el nombre de detinguts o investigats per delictes i incidents d'odi és de 838 persones, majoritàriament de sexe masculí (79%) i d'edat compresa entre 26 i 40 anys (27,6%).

Durant la segona reunió de la Comissió de Seguiment del II Pla d'Acció de Lluita contra els Delictes d'Odi 2022-2024, el ministre ha destacat “l'enfocament transversal” del pla, que ha millorat la cooperació entre les institucions implicades i el tercer sector i que "ha posat la víctima al centre d'atenció, tant per assegurar-ne la protecció com per contribuir a la reparació del delicte".

En aquesta línia, Grande-Marlaska ha precisat que la reparació no s'ha d'entendre des d'un punt de vista només material. "Hem de pensar en el rescabalament moral, que pot ser fins i tot més important per a la víctima, en haver atacat la seva pròpia dignitat, la seva llibertat o el lliure desenvolupament en igualtat de condicions i oportunitats", ha manifestat.

A més, ha subratllat "la gran implicació" de les Forces i Cossos de Seguretat en la prevenció i la lluita contra els delictes d'odi i s'ha referit expressament a la creació de "grups policials específics i especialitzats", com l'Equip d'Extremisme Violent i Odio (EVO), de Policia Nacional, i els Equips de Resposta als Delictes d'Odi (REDO), de Guàrdia Civil.

Així mateix, ha donat compte del conveni subscrit entre el Ministeri de l'Interior i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) per canalitzar la col·laboració i coordinació entre Policia Nacional, Guàrdia Civil i policies locals en aspectes com la identificació, recollida i codificació dels incidents i delictes racistes, xenòfobs o conductes discriminatòries, així com garantir una correcta atenció i assistència a les víctimes de delictes d'odi.