La Generalitat obligarà, des d'aquest dilluns 10 de juliol, els grans tenidors d'habitatges a participar en un procés d' intermediació abans d'interposar una demanda judicial per desnonar una persona.

Així ho ha dit la consellera de Territori, Ester Capella , en una entrevista concedida a El Periódico, i ho ha emmarcat en l'actuació del Govern per "garantir el dret de l'habitatge a tothom".

En aquesta línia, ha garantit que faran servir "totes" les mesures que els permeti la Llei d'Habitatge i veu possible convalidar abans que es constitueixin les Corts els tràmits elaborats per l'Executiu català per a l'entrada en vigor de la norma a Catalunya.

Alhora, ha advertit que els contractes de lloguer de temporada són "una escletxa per eludir-la", per la qual cosa ha qualificat de millor la legislació que va impulsar la Generalitat.

SAREB



Igualment, Capella ha advocat perquè "l'Incasòl tingui la força per construir" el 2026, quan preveu tenir 10.000 pisos i aflorar sòl perquè sigui edificable, tempteig i retracte i via la Sareb, ha enumerat.

"Els hem obligat a seure a taula i volem comprar edificis sencers", ha explicat, i ha augurat que Catalunya no arribarà a la mitjana europea en matèria de parc públic de lloguer en un mandat, si bé ho ha assenyalat com a objectiu de l'actuació governamental.