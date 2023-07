Foto: @EP

L' Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha estat informada per les autoritats sanitàries de Catalunya, a través del Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (SCIRI), de la presència d' atropina i burundanga (escopolamina) a galetes amb llavors xocolata sense gluten de la marca Gerblé procedents de França.

El lot contaminat és el 51914913 amb data de caducitat 20/09/2023 i s'ha distribuït per tot el territori nacional, segons ha notificat la companyia a les autoritats competents, en compliment de la legislació ia fi de no posar a disposició de la població aliments no segurs. Així, recomanen a les persones que tinguin a casa seva els productes inclosos en aquesta alerta s'abstinguin de consumir-los.

L'escopolamina o burundanga, en ser absorbida, ocasiona un estat de somnolència o somni profund, que va precedit sovint d'un estat de passivitat. Té diversos usos, des de prevenir les nàusees i vòmits causats per mareigs per moviment o per medicaments utilitzats durant alguna cirurgia, fins a reduir la salivació i l'excés de secrecions bronquials abans d'una cirurgia. Tot i que el seu ús més conegut és el de la submissió química amb fins delictius.

D'altra banda, l'atropina és un fàrmac que es fa servir per a la manca de contracció del cor, induir a l'anestèsia general, les bradicàrdies, els espasmes gastrointetinal; la síndrome d'intestí irritable, com a coadjuvant en radiografia gastrointestinal o com a antídot d'inhibidors de colinesterasa. Les dosis recomanades depenen del pacient i la patologia a tractar.