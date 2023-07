Una dona observa un termòmetre que marca 47 graus. Foto: Europa Press

L'Organització Meteorològica Mundial (OMM) ha confirmat que la setmana passada, la del 3 de juliol, va ser la més calorosa mai registrada a la Terra des que hi ha registres, de manera que juliol ha començat després del mes de juny també més calorós mai abans conegut, amb temperatures de la superfície del mar sense precedents i una extensió rècord del gel marí antàrtic.

Així, l'OMM explica que les temperatures rècord tant a la terra com a l'oceà tenen impactes "potencialment devastadors" als ecosistemes i al medi ambient i destaca els canvis "de gran abast" al sistema de la Terra com a resultat del canvi climàtic induït per lhome.

Respecte a aquestes dades provisionals, el director de Serveis Climàtics de l'OMM, el professor Christopher Hewitt, ha incidit que la calor excepcional de juny i principis de juliol es va produir al començament del desenvolupament d'El Niño, que s'espera que alimenti “encara més la calor” tant a la terra com als oceans i condueixi a temperatures més extremes i onades de calor marines.

"Estem en un territori desconegut i podem esperar que caiguin més rècords a mesura que El Niño es desenvolupa més i aquests impactes s'estendran fins al 2024", ha subratllat Hewitt, que adverteix que aquesta "notícia és preocupant per al planeta".

En concret, l'anàlisi provisional realitzada pel servei japonès JRA-3Q, la temperatura global mitjana del dia 7 de juliol va assolir 17,24 graus centígrads, és a dir, 0,3 graus per sobre del rècord anterior assolit el 16 d'agost del 2016 , quan es va arribar a 16,94 graus, en un període en què també predominava el fenomen meteorològic del Nen.

Aquestes dades del servei del Japó són encara provisionals, però són consistents amb les dades del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus.

En aquesta línia, el cap de monitorització climàtica de l'OMM, Omar Baddour, afegeix que segons diversos conjunts de dades dels diferents socis a diferents parts del món, "la primera setmana de juliol va establir un nou rècord en termes de temperatures diàries".

Les dades arriben després que la setmana passada, Copernicus informés que el juny del 2023 va estar "una mica més de 0,5 graus per sobre de la mitjana del 1991-2020" i va superar el rècord anterior, del juny del 2019.

Per zones, Copernicus indica que hi va haver temperatures rècord del juny al nord-oest d'Europa, mentre que a parts de Canadà, Estats Units, Mèxic, Àsia i l'est d'Austràlia van ser significativament més càlides del normal.

No obstant això, juny no va ser el més calorós a tot arreu i, de fet, va ser més fred del normal en alguns llocs, inclòs l'oest d'Austràlia, l'oest dels Estats Units i l'oest de Rússia.

El juliol, segons l'OMM, segueix la tendència de màxims de calor, perquè afegeix que les temperatures globals de la superfície del mar van assolir nivells rècord per a l'època de l'any tant al maig com al juny.

I adverteix que això tindrà un impacte en la distribució de les pesqueries i la circulació oceànica en general, amb efectes col·laterals al clima.

Alhora, afegeix que no és només la temperatura a la superfície sinó que tot l'oceà en el seu conjunt s'està escalfant i absorbint energia que romandrà allà durant centenars d'anys i aquesta situació és encara més destacada a l'Atlàntic nord, on apunta que " les campanes d'alarma" estan sonant "especialment fort" per les temperatures de la superfície del mar "sense precedents", cosa que per a l'OMM és "motiu de gran preocupació".

El cap del departament de Recerca del Clima Mundial de l'OMM, Michael Sparrow, ha incidit que "són molt més altes del que van predir els models", cosa que tindrà un efecte dòmino en els ecosistemes, la pesca i el clima.

En aquest sentit, Baddour aclareix que l'Atlàntic Nord és un dels impulsors clau del clima extrem. "Amb l'escalfament de l'Atlàntic, hi ha una probabilitat cada vegada més gran de més huracans i ciclons tropicals. La temperatura de la superfície del mar de l'Atlàntic Nord està associada amb fortes pluges o sequeres a l'Àfrica Occidental", alerta.

En concret, Copernicus assenyala que al juny hi va haver onades de calor marines extremes al voltant d'Irlanda, el Regne Unit i el mar Bàltic, alhora que explica que la calor a l'Atlàntic nord està causada per una combinació de circulació anòmala a curt termini. atmosfera i canvis a llarg termini a l'oceà. D'aquesta manera, Copernicus no creu que estigui relacionat amb 'El Niño', ja que aquest està recentment establert al Pacífic tropical, per la qual cosa s'espera que influeixi en les temperatures més endavant l'any i fins al 2024.

Pel que fa a les precipitacions, l'OMM conclou que el juny del 2023 va ser més sec que la mitjana a gran part d'Amèrica del Nord, a Rússia, la banya d'Àfrica, la major part del sud d'Àfrica, Amèrica del Sud i regions d'Austràlia. Per contra, va ser més humit del normal a la major part del sud d'Europa, a l'oest d'Islàndia i al nord-oest de Rússia, amb fortes precipitacions que van provocar inundacions.