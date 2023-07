@EP

La Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i la Fundació Telefónica han apostat per impulsar la digitalització de les entitats socials i promoure un debat sobre el paper de la tecnologia “en la millora de la vida de les persones”.

Amb aquest objectiu, han organitzat aquest dimarts el 'Congrés de Transformació Digital del Tercer Sector de Catalunya' , on han reflexionat sobre l'estratègia digital transformadora de les entitats socials i han abordat temes com ara la ciberseguretat i la Intel·ligència Artificial (IA), han informat en un comunicat.

El congrés ha comptat amb ponents com a fundador de l'ONG NASCO Feeding Minds, Ousman Umar; la catedràtica de la Universitat de Barcelona (UB) Maite López-Sánchez; l'emprenedor i comunicador Pau Garcia-Milà; el Chief Responsible AI Officer de Telefònica, Richard Benjamins; i representants de les principals entitats socials i de ladministració pública catalana.

Segons dades del 'Llibre Blanc de la Transformació Digital del Tercer Sector', editat per la Fundació Telefónica, a Espanya hi ha unes 27.000 entitats que atenen gairebé 13 milions de persones en risc d'exclusió, i "el 44% encara no ha posat a marxa la seva estratègia digital” i un 19% no s'ho planteja a llarg termini.

A l'esdeveniment, els ponents han explicat experiències sobre com la tecnologia al tercer sector pot potenciar l'impacte de les entitats : Ousman Umar ha exposat la seva història sobre l'impuls del desenvolupament a Ghana gràcies a la tecnologia, i Garcia-Milà ha abordat aspectes a tenir en compte perquè la transformació digital en entitats “sigui un èxit”.

El director adjunt de l'Associació SinergiaTIC, Pedro Álvarez, ha fet una conferència en què ha compartit la seva experiència en digitalització amb consells per a entitats, i ha donat veu a algunes iniciatives, com ara una aplicació per diagnosticar la desnutrició infantil, un centre d'acompanyament social completament virtual o la 'Brain App' de la Fundació Pasqual Maragall.

El congrés també ha comptat amb el conseller de Drets Socials de la Generalitat , Carles Campuzano; la comissionada d´Acció Social de l´Ajuntament de Barcelona, Sonia Fuertes; el director de relacions institucionals de la Fundació Telefònica, Joan Cruz; la presidenta de la Taula d´entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, Francina Alsina; i el director d'Acció Social i Voluntariat de la Fundació Telefònica, Carlos Palacios.