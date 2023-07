Foto: Freepik

Catalunya i Espanya estan sumides en una onada de calor que està provocant que els termòmetres arribin a temperatures difícils de digerir per al cos humà. A la comunitat autònoma catalana, Barcelona Girona i Lleida estan en avís groc a causa de l'onada de calor, mentre que a la resta d'Espanya, les temperatures arriben als 40ºC a l'interior i superen els 35ºC a gran part de la Península i les Balears.

Les altes temperatures que s'esperen aquests dies exerceixen una gran pressió sobre els sistemes de salut i de benestar social i podrien posar en risc la salut i el benestar de les persones vulnerables. Per aquest motiu, Creu Roja rellança #ProtégeteDelCalor, la campanya que busca sensibilitzar i prevenir els efectes adversos que provoquen les altes temperatures, tant amb mesures pràctiques per mantenir l'habitatge més fresc, com amb recordatoris d'autoprotecció davant les onades de calor.

La calor pot ser potencialment mortal, encara que es pot prevenir amb accions senzilles i de baix cost; és per això que els efectes de la calor no han de ser menyspreats.

Les persones que corren el risc més gran de veure's afectades per la calor són els nens i nenes petits, les persones grans, les persones amb afeccions cròniques de salut (com malalties cardíaques, pulmonars, diabetis i problemes de salut mental), les persones que treballen a l'aire lliure i les persones que hi viuen aïllades.

Mantenir-se ben hidratat pot reduir els impactes de la calor extrema; una de les formes més eficaces per combatre la calor és avançar-se a la sensació de set. Durant períodes de calor extrems, també cal evitar el consum de begudes que contenen cafeïna i alcohol.

Mantenir-se fresc durant algunes hores al dia pot ajudar el cos a afrontar la calor extrema ; hi ha llocs a la ciutat on poder refrescar-se, com ara parcs o zones amb punts d'aigua, així com llacs, piscines, platges i rius on prendre un bany. En aquests darrers casos, és important recordar que els ofegaments accidentals augmenten durant l'època estival.

CONSELLS PER MANTENIR LA LLAR MÉS FRESC

Ventileu casa a la nit, si la temperatura exterior és més fresca que la interior.

Durant els moments del dia en què la temperatura exterior és superior a la interior, mantingueu finestres tancades, i utilitzeu cortines i persianes per evitar la major quantitat de sol directe a l'interior de l'habitatge.

Eviteu l'elaboració de menjars copiosos i de llarg període de cuinat; es recomana elaborar receptes fredes; si no fos possible, cobreixi les olles per reduir la humitat interior.

Apaga la majoria de dispositius electrònics possible.

CONSELLS PER COMBATRE LA CALOR