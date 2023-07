El secretari general de Metges de Catalunya (MC), Xavier Lleonart, i el vicesecretari general de MC, David Arribas / @EP

El secretari general de Metges de Catalunya (MC), Xavier Lleonart, ha advertit que convocaran noves mobilitzacions a la tardor si no veuen un canvi "palpable" a les negociacions amb la Generalitat després de sis mesos de la vaga de metges que va acabar amb un acord amb l'Executiu català a finals de gener.

"Avui activem el compte enrere de la treva", ha afirmat aquest dimecres en roda de premsa quan fa cinc mesos de la creació de la taula mèdica bilateral entre el sindicat, el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) i la Conselleria de Salut, una de les mesures acordades per desconvocar la vaga.

El sindicat fa un balanç negatiu de la taula bilateral, que s'ha reunit fins a vuit vegades des de la seva creació, perquè considera que els acords aconseguits han estat escassos i han trobat "molts obstacles i dificultats", ha explicat Lleonart.

Ha posat com a exemple l'increment del preu de les guàrdies dels metges residents de l'Institut Català de la Salut (ICS), que segons Lleonart a taula es va pactar equiparar-lo al preu del III Conveni de la Sanitat Concertada del Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya (Siscat).

"No s'ha aplicat tal com es va acordar", ha assegurat el secretari general, que ha aclarit que es tracta d'una primera valoració en espera de veure com es produeix aquest increment i ha avançat que demanaran nòmines als residents d'abans i després de la mesura per comprovar si es milloren o no les condicions retributives.

"ÉS UNA FORMA DE TRILE"

Segons els acords del Govern de dimarts, l'Executiu augmenta un 27,88% el preu de la guàrdia dels MIR de l'ICS , un increment que diferencia en funció de si és de dilluns a dijous, divendres, dissabte o diumenge, una mesura que Lleonart veu "massa complicada i fosca".

"Tenim la sensació que és una forma de trile", ha assegurat el secretari general, que ha explicat que a la sanitat concertada catalana un R1 cobra 17 euros per hora de guàrdia i, amb les retribucions aprovades pel Govern, no arriben a aquesta xifra, ha dit.

MÉS RECLAMACIONS



Lleonart ha criticat que a la taula mèdica bilateral no han abordat la formació continuada dels facultatius, les condicions assistencials dels pacients, el dèficit de personal i els nous models de governança, peticions que feia el sindicat per desconvocar la vaga.

Sobre les retribucions dels professionals mèdics, el secretari general del sindicat ha defensat que la taula "no pot defugir ni posar excuses legalistes" per no millorar les condicions econòmiques del personal i ha dit que Salut té possibilitat d'introduir-hi millores i no ho està fent .

"Apliquem solucions del segle XX a problemes del segle XXI", ha ironitzat Lleonart sobre el Pla de millora de l'Accessibilitat al Sistema de Salut i el Pla d'acció per millorar l'atracció i la fidelització de professionals al sistema de salut.

Ha lamentat la "visió contraposada" entre el sindicat i l'administració i ha reclamat un canvi a les dinàmiques negociadores per abordar els problemes del sistema i definir les mesures necessàries per a la seva transformació, o tornaran a convocar aturades quan s'acabi l'estiu.