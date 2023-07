@EP

Dotze persones han mort ofegades a platges de Catalunya des del 15 de juny d'aquest any, dia que va començar el període de campanya estival. Segons ha informat Protecció Civil de la Generalitat en un comunicat, aquest any hi ha hagut el doble de víctimes mortals a platges catalanes comparat amb el mateix període de l'any passat.

La primera víctima mortal va ser una dona de 74 anys a la platja de La Llosa a Cambrils (Tarragona) el 17 de juny; la segona, un home de 76 anys a una piscina de Ponts (Lleida) el 21 de juny, i la tercera, un home de 83 anys a la platja de Riells de l'Escala (Girona) el dia 23.

Del 26 al 29 de juny van morir un home de 80 anys a una platja de Creixell (Tarragona); un home de 63 anys a la cala Montgó, de Torroella de Montgrí (Girona); un home de 54 anys a una piscina de Torrelles de Foix (Barcelona), i una dona de 77 anys a la platja de Cunit (Tarragona).

La víctima mortal següent va ser una dona de 56 anys l'1 de juliol a la platja de Llevant de Salou (Tarragona) i, set dies més tard, es van ofegar un home de 55 anys a la platja de Salatar de Roses (Girona) i un home de 60 a Castelló d'Empúries (Girona).

Aquest dimarts va morir l'onzena persona ofegada a Catalunya, una dona de 80 anys a la Platja Llarga de Salou (Tarragona), i aquest dimecres ha mort un home de 87 anys a la Platja de la Paella de Torredembarra (Tarragona).

Protecció Civil de la Generalitat ha demanat " extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors" coincidint amb un episodi de temperatures altes.