Mercedes López de Luzuriaga a Camera Cafè / Telecinco

L'actriu Mercedes López de Luzuriaga ha mort als 95 anys, segons ha confirmat a Twitter la productora Pólvora Films, amb qui va realitzar la seva última pel·lícula, 'Camera Café', el 2022.

"Quina sort haver pogut comptar amb la millor becària per a la nostra oficina", han publicat. A aquest comiat també s'hi ha sumat la Unió d'Actors i Actrius, que ha enviat els seus condols i el condol més sincer als familiars i amics de l'actriu.

La veterana actriu és especialment coneguda pel seu paper a ' Camera Café' , com Asun Sempere, més coneguda com la becària, en què va participar en un total de 22 episodis. El seu darrer treball va ser participar a la pel·lícula de 'Camera Café' (2022), produïda per Pólvora Films, que ha recordat l'actriu a través de les seves xarxes socials.

Tot i que el seu paper a 'Camera Café' és el més recordat, Mercedes López va arribar de forma tardana a la interpretació, ja que el seu debut va arribar el 2005 en un capítol d''Aquí no hay quien viva'. Posteriorment va arribar la seva participació a 'Camera Café' i després va participar a l''spin-off' d'aquesta sèrie, participant en sis episodis de 'Fibrilando', sèrie creada per Luis Guridi, igual que 'Camera Café'.

L'actriu va continuar la seva carrera professional amb petits papers a 'Explica'm com va passar', 'Quina vida més trist', 'La que s'acosta', 'Hospital Central' i 'Aída', totes amb aparicions en un sol capítol.