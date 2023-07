Una de les aturades al Prat. Foto: Twitter (@cgt_sindical)

La secció sindical de CGT va acabar, dimecres passat 12 de juliol, dues jornades de manifestacions davant de les plantes d'Amazon a Espanya. El sindicat va voler, així, protestar pel que considera que són "incompliments dels protocols de seguretat i salut" per part de la multinacional de comerç electrònic, propietat de Jeff Bezos.

La metxa d'aquestes protestes la va encendre un cas, denunciat per CGT; un treballador, d'una de les plantes de Múrcia, va ser traslladat amb taxi (i sense acompanyament) a l'hospital Verge de l'Arrixaca en comptes d'ambulància. Va haver de ser operat d?urgència d?una hèrnia discal greu amb afectació neurològica i posteriorment va necessitar tornar a passar pel quiròfan.

Diversos mitjans van informar que la família de l'home s'havia posat en contacte amb un advocat laboralista sobre els fets i tant CGT com la coordinadora estatal de Comissions Obreres (CCOO) van lamentar que aquesta pràctica és "una estratègia per no reconèixer els accidents o lesions com a laborals ".

Durant aquestes dues jornades, de dimarts i dimecres, els treballadors es van citar a les plantes del Prat de Llobregat , Illescas (Toledo) , Múrcia i Madrid amb el lema "Per Juanjo, per todxs", fent referència al cas del treballador accidentat.

El sindicat va fer servir les xarxes socials per difondre les seves protestes i trucar a les aturades, entre les 5 i les 8 del matí i entre les 12 del migdia i les 4 de la tarda. Cal tenir en compte que els dies 11 i 12 de juliol, la multinacional ha dut a terme la seva campanya Prime Days , dos dels dies de més intensitat pel que fa al nombre d'enviaments de productes als clients.

LA FISCALIA MURCIANA INVESTIGARÀ EL CAS

En paral·lel a les protestes, dimecres 12 passat es va conèixer que la Fiscalia de Salut Laboral del Tribunal Superior de Justícia de la Regió de Múrcia investigarà el cas de Juanjo.

De fet, aquest cas és un dels que CGT considera que forma part d'un conjunt de "diverses irregularitats en matèria de salut laboral", que també havia presentat davant d'Inspecció de Treball; el sindicat també denuncia la negativa de l?empresa de posar en marxa un comitè de seguretat i salut.

En declaracions a Onda Regional de Múrcia , encara que no es referia concretament a aquest cas, sinó al conjunt, la secretària de Salut Laboral d'UGT Múrcia, Encarna del Baño, ha assegurat que "tots els accidents laborals d'Amazon es remeten a la Seguretat Social" , fet que considera "un indici de delicte, ja que els accidents es produeixen dins de l'empresa".

ARTICLE 18 DE LA LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Més enllà del que ha passat, sindicats com CGT apel·len a l' article 18 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals , que deixa clar que “s'haurà d'informar directament a cada treballador dels riscos específics que afectin el seu lloc de treball o funció i de les mesures de protecció i prevenció aplicables a aquests riscos".

"Per què Amazon no vol reconèixer els accidents o lesions com a laborals?", es pregunta CGT en un comunicat, en què afegeix que "l'elevadíssim nombre d'accidents i lesions produïdes durant la feina deixaria en evidència que el seu sistema productiu no funciona "i assegura que l'empresa ho hauria de canviar".