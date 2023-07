Comissaria de Mossos d'Esquadra / Arxiu

El Departament d'Interior ha suspès el nomenament dels nous intendents dels Mossos d'Esquadra que estava previst per aquest divendres, a causa del cas d'un telèfon que espiava les reunions. Aquest canvi en el planning inicial es deu a que l'inspector que està imputat per haver deixat el mòbil gravant la reunió del tribunal avaluador i que, posteriorment, va ser exonerat, hagi presentat un recurs per poder participar també en els exàmens.

L'inspector en qüestió, Jordi H., no va poder presentar-se a les proves realitzades el passat novembre i el seu recurs ha estat estimat per la Direcció General de la Policia catalana.

Aquest endarreriment dels nous 10 intendents provoca que també s'endarrereixi la implementació d'una nova estructura dels Mossos d'Esquadra, que porta temps a l'espera del seu desenvolupament. La previsió apunta a que el procés es reprendrà cap al setembre, quan la llista dels promocionats sigui definitiva.

CAS D'ESPIONATGE

A l'octubre de l'any passat, les convocatòries per als llocs d'intendents i inspectors van endarrerir-se a causa del descobriment d'un telèfon mòbil sense targeta SIM que estava gravant la reunió prèvia del tribunal avaluador. Tot i que el mòbil va ser detectat abans de la trobada, el Departament d'Interior va decidir suspendre els exàmens com a mesura de precaució. Les oposicions es van dur a terme gairebé dos mesos després de la data prevista.

Després d'una recerca realitzada per Assumptes Interns, l'inspector Jordi H. va ser imputat judicialment. No obstant això, al febrer, el jutjat d'instrucció 8 de Barcelona va decidir arxivar el cas al no trobar proves suficients per a atribuir-li a ell ni a cap altra persona la col·locació del dispositiu.

Encara està pendent de judici la convocatòria de comissaris dels Mossos d'Esquadra, que va tenir lloc l'any passat. Durant aquest temps, un sindicat va argumentar que les bases del concurs no complien amb la llei vigent, ja que mantenien de facto la dispensa de grau. Aquesta dispensa era una excepció en la policia catalana que permetia ascendir almenys una vegada en la carrera sense posseir la titulació requerida.

Encara que la dispensa va ser derogada, la convocatòria de comissaris va interpretar que els intendents que, havent utilitzat prèviament la dispensa de grau, formaven part de l'escala superior, podien presentar-se malgrat no comptar amb un doctorat, grau universitari, llicenciatura, enginyeria o arquitectura, que eren requisits necessaris.