El portal dels Mossos de petició de cita prèvia. Foto: Mossos

Era una cosa a què ens havíem acostumat, però s'ha acabat la cita prèvia obligatòria instaurada en diversos serveis especialment arran de la pandèmia de Covid-19. Igualment, els ciutadans que vulguin reservar la cita podran sol·licitar-ho, però no serà obligatori haver-ho fet per poder ser atès, i la cita prèvia es podrà sol·licitar per diversos canals, inclòs el presencial.

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha apuntat en roda de premsa després del Consell Executiu d'aquesta setmana que eliminar aquest requisit "és una recomanació de bones praxis", i ha demanat als equipaments municipals valorar la possibilitat de suprimir també aquesta obligatorietat . A més d'aquestes mesures, el Govern crearà oficines d'atenció ciutadana centralitzada a cada vegueria, on es podrà realitzar qualsevol tràmit relatiu a l'administració de la Generalitat i es donarà suport als ciutadans que ho requereixin per accedir a serveis digitals, amb el objectiu de combatre la bretxa digital a l'accés als serveis públics. També per acompanyar la ciutadania en tràmits digitals es crearà un assistent virtual de tramitació, un web de suport a la tramitació i un servei de suport digital a través del 012 i del canal digital, i es millorarà l'aplicació Gencat.

EL 012 SERÀ GRATIS AVIAT

D'altra banda, aquesta setmana també s'ha anunciat que el telèfon d'informació ciutadana 012 de la Generalitat passarà a ser gratuït en un termini màxim d'un any , després que el Govern hagi aprovat aquest dimarts 11 de juliol el Model d'Atenció Ciutadana de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic .

El nou model inclou la incorporació de la videoatenció i elimina "de manera immediata" la cita prèvia obligatòria a tots els serveis dependents de la Generalitat, inclosos els Mossos d'Esquadra, ha explicat la portaveu.



Perquè el 012 sigui gratuït, el Govern ha optat per assumir el cost del servei , que dependrà del volum de trucades que es registri i que es preveu al voltant dels 1,2 milions d'euros , dins un pressupost ja previst dins del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI).

Tot i això, Plaja no ha concretat la data en què el 012 passarà a ser gratuït. "Avui s'ha fet el primer pas amb l'aprovació de l'acord que recull explícitament que ho serà en un termini màxim d'un any. Accelerem tots els tràmits perquè sigui com més aviat millor, però no estic en disposició de donar una data concreta".

SATISFACCIÓ DE LA SÍNDICA

Una de les primeres reaccions de satisfacció sobre aquestes decisions del Govern ha estat la de la síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, que ho ha celebrat i s'ha mostrat “satisfeta”.

En un comunicat dimecres, ha valorat positivament la decisió d'eliminar l'obligació de la cita prèvia perquè és una mesura "que lluita contra la bretxa digital i que té en compte les necessitats, sobretot de la gent gran".

L'any 2022 la síndica va demanar a totes les administracions que la cita prèvia deixés de ser un requisit per accedir a les seves oficines d'atenció ciutadana i registre, ja que "si era obligatòria i, a més, s'havia d'obtenir per via electrònica, a la pràctica" s'estava impedint o dificultant l'accés a l'atenció presencial a bona part de la població”, especialment gent gran i vulnerable.

Igualment, ha constatat que "encara hi ha ajuntaments que segueixen treballant amb la cita prevista com a requisit imprescindible", per la qual cosa insisteix en la necessitat que aquestes administracions eliminin aquesta condició.