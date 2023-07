Foto: Renfe

A les 8:22 hores d’aquest dijous 13 de juliol ha sortit des de l’estació de Barcelona Sants el primer tren AVE de Renfe amb destinació Lió. A les 9:52 hores deixava enrere l’estació de Perpinyà i, per primer cop, un servei cent per cent Renfe, amb maquinista espanyol al capdavant, s’endinsava en territori francès per prestar servei comercial a França. D’aquí a 15 dies, a aquesta ruta s’hi sumarà el servei Madrid-Marsella.

En tres setmanes, Renfe ha venut ja 43.000 bitllets per a aquests trens AVE que connecten 17 ciutats d’ambdues bandes de la frontera i que recuperen la connexió ferroviària internacional directa entre Espanya i ciutats tan rellevants com Lió, Marsella, Nimes, Avinyó o Ais de Provença.

Els trens AVE connecten des d’avui Barcelona amb Lió en 5 hores, Perpinyà en 1 hora 25 minuts, Narbona en 2 hores, Montpeller en 3 hores 8 minuts, Nimes en 3 hores 38 minuts i Valença en 4 hores 23 minuts. A partir del 28 de juliol, les connexions arribaran fins a Marsella (5 hores de viatge des de Barcelona i 8 hores des de Madrid), Avinyó i Ais de Provença.

Més enllà de la connexió internacional, Renfe arriba a França per competir en el mercat domèstic. Per donar-se a conèixer en les deu destinacions franceses en què inicia operacions, ha llançat una campanya promocional amb bitllets a només 9 euros. Per convèncer al mercat francès i posicionar-se, la companyia arriba a França amb tots els atributs del seu producte AVE: confort, puntualitat i qualitat de serveis al client, amb característiques afegides com la connexió wifi i entreteniment a bord, la restauració, política d’equipatge i un sistema de preus flexible.

ETAPA REINA, OBJECTIU PARÍS

Coincidint amb aquest primer viatge, Renfe presenta a l’interior d’un tren AVE una exposició de fotografia homenatge als 65 ciclistes espanyols que han guanyat 130 etapes del Tour de França.

La mostra, que porta per títol “Etapa reina, objectiu París” és un tribut als corredors espanyols que han guanyat una etapa al llarg de la història de la competició, des del primer guanyador valencià Salvador Cardona en 1929, al biscaí Pello Bilbao en aquesta edició. Entre ells, també hi són els catalans Miguel Poblet, Joaquim “Purito” Rodríguez, José Pérez Francés i Juan Antonio Flecha.

Entre ells, i al capdavant, Miguel Induráin, que ho va fer en 12 ocasions, seguit de Luis Ocaña, que va guanyar 9 etapes o l’històric Federico Martín Bahamontes que es va proclamar guanyador en 7 d’elles. Julio Jiménez va aconseguir coronar-se campió en 5 etapes i Eduardo Chozas, Pedro Delgado, Óscar Freire, Luis León Sánchez i Alejandro Valverde, van aconseguir arribar primers en quatre etapes cadascun al llarg de la seva participació en el Tour. Per la seva part, Miguel Poblet, Fernando Manzaneque, Vicente López Carril, Carlos Sastre, Alberto Contador i Joaquim “Purito” Rodríguez van guanyar tres etapes cadascun, mentre que Bernardo Ruiz, José Manuel Fuente, Miguel Mari Lasa, Ángel Arroyo, David Etxebarria i Juan Miguel Mercado ho van fer en dues ocasions.



A ells, es van sumar uns altres 44 ciclistes espanyols que han aconseguit en alguna ocasió proclamar-se vencedors d’etapa. En total, 130 victòries. Una fita de 65 homes i 2 equips diferents (ONCE i KAS).