Simó és la consellera dEducació. Foto: Europa Press

La consellera d'Educació de la Generalitat, Anna Simó, ha anunciat que el Govern retirarà el concert a l'etapa d'ESO a les 2 escoles concertades catalanes que encara segregaven per sexe. Es tracta de la Viara de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) i la Camp Joliu de l'Arboç (Baix Penedès).

Simó va dir el 13 de juliol passat que els dos centres "tenien mesures cautelars", ia les quals, per tant, se'ls va haver de mantenir el finançament, el proper curs a l'ESO deixaran de tenir el concert, en aplicació de l' aval del Tribunal Constitucional (TC) d'abril del 2023 a retirar el concert a aquests centres.

"Si alguna família vol portar Secundària als seus fills en una escola que segrega per sexe ho haurà de fer de forma 100% privada, no amb recursos públics", ha insistit.

De la mateixa manera, va voler posar en valor la feina de la Conselleria amb aquest tema des de fa més de 20 anys, així com el "lideratge" de l'exconseller Josep Gonzàlez-Cambray, perquè creu que han fet que això sigui possible.

Simó ha explicat que aquestes dues escoles a què se'ls aixequen les cautelars poden recórrer, i que quan hi hagi sentència ferma la Conselleria reclamarà per via administrativa "tots els imports" que ha hagut de pagar pel seu finançament durant l'aplicació d'aquestes mesures.

D'altra banda, es mantindrà el concert a les etapes d'Infantil i Primària a escoles concertades que segreguen per sexe fins al curs 2026-2027, que és quan acaba el contracte.