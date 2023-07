Un dels activistes. Foto: Twitter (@FuturoVegetal)

Un grup d' activistes de l'organització ecologista Futuro Vegetal i un d'Extintion Rebellion Eivissa han accedit aquest divendres 14 de juliol a primera hora a la pista de l'aeroport d' Eivissa , han ruixat pintura amb extintors sobre un jet privat i s'han enganxat a l'avió, per reclamar al Govern espanyol que les subvencions que es donen a la ramaderia passin a "la promoció d'alternatives socialment i ecològicament responsables basades en vegetals".

L'acció de protesta ha obligat "a aturar tot el trànsit aeri de l'aeroport", "obligant a clausurar la pista durant diverses hores". Futur Vegetal, mitjançant un comunicat i en xarxes socials, ha incidit en "la necessitat d'adaptar el sistema agroalimentari a un context de caos climàtic". ja s'hauria sobrepassat, "ja que tot apunta que se superarà aquesta dècada" i per ara no s'aturen de batre rècords.

El col·lectiu ha criticat "cap partit polític" porta un paquet de mesures contundents per pal·liar la crisi climàtica ni sembla ser capaç d'implementar els canvis que es necessiten.

"La ciència és clara, necessitem un canvi de model productiu i no podem esperar que les institucions actuïn. Fa més de 30 anys que avisem que ens dirigim als pitjors escenaris i els estem començant a patir", ha advertit.

Per a Futur Vegetal, la crisi climàtica comporta "desplaçaments forçosos, fams i patiment" per a tots els habitants del planeta. "És responsabilitat de tota la societat construir en comunitat, amb independència de qui governi, per mitigar els efectes de la crisi climàtica o ens veurem abocades a escenaris desoladors", indiquen.

Aquesta acció de protesta s'emmarca a la campanya Jets and yachts, the party's over (Jets i iots, s'ha acabat la festa), convocada per la plataforma Eivissa Es Rebel·la, diferents organitzacions climàtiques de l'illa que exigeixen la prohibició de jets privats i eliminar les emissions de luxe.