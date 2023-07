Foto: Europa Press

Barcelona és la província més poblada de Catalunya, amb diferència... i també la que registra més episodis d'agressions (de diversos tipus) a membres del col·lectiu LGTBI. En aquest sentit, aquesta setmana l'Observatori contra l'Homofòbia (OCH) ha publicat les dades de les denúncies que es van presentar al conjunt del 2022, entre gener i desembre, on queda reflectit que més de la meitat dels casos que van acabar denunciats es van donar a la província.

I és que 164 dels 237 episodis d'atacs que van ser denunciats davant les autoritats van tenir lloc en alguna ciutat o poble de la demarcació de Barcelona. La resta dels episodis es distribueixen, en menor proporció i el nombre total de casos denunciats, entre els municipis de les comarques de Tarragona, Girona i Lleida.

MÉS INCIDÈNCIES FÍSIQUES QUE INSULTIS, PER PRIMERA VEGADA

Una cosa que preocupa l'Observatori i que es va posar sobre la taula durant la presentació de les dades de denúncies és que, entre el gener i el desembre del 2022, per primera vegada des que es fa aquest tipus de recomptes, els casos d'agressions físiques que van arribar a ser investigades per agents de l'ordre que superen els dels insults, cosa que era la tònica anys enrere.

De fet, l'entitat ha considerat com una cosa "alarmant" que els cops i les agressions físiques (siguin de la gravetat que siguin) es van convertir, el 2022, en el fet LGTBIfòbic que va acabar amb més denúncies, amb 59 al total de Catalunya , pràcticament 1 de cada 4. L'OCH, en aquest sentit, va xifrar en un 17% del total els casos d'agressió física que van acabar amb una denúncia el 2021.

El segon cas més denunciat entre el gener i el desembre de l'any passat van ser les agressions verbals (van representar un total del 23,2%), amb 55 casos repartits a diverses ciutats i pobles del territori de Catalunya.

Amb una xifra una mica menor, encara que no gaire, el tercer fet més denunciat són el que l'OCH va definir com a "mostres d'odi i exaltació", que amb 48 casos suposen un 20,3% dels episodis.

Per acabar, els responsables de l'Observatori també apunten una elevada quantitat de denúncies interposades per ameses, odi, tracte inadequat, assetjament o exaltació, entre d'altres.

PUJEN EN EL TREBALL I EN ZONES D'OCI NOCTURN

Les dades de l'entitat, a més, assenyalen que la via pública, el carrer, és el lloc on es donen més casos d'agressions o d'insults. Tot i això, també assenyalen Internet i les xarxes socials com a entorns on hi ha risc de patir-les.

L'Observatori, a més, indica que ha detectat un petit repunt de casos denunciats a locals d'oci nocturn ia l'àmbit laboral, mentre que destaquen que a l'àmbit domèstic han identificat que s'han produït menys episodis.



MENYS AGRESSIONS QUE EL 2021

D'altra banda, una de les dades que mostren una lectura positiva és que, respecte de les denúncies del 2021, les xifres del 2022 són menors. I és que entre gener i desembre del 2021 se'n van interposar un total de 284.

Això, no obstant, no vol dir necessàriament que els casos hagin baixat, sinó que el nombre de persones que han decidit traslladar el que van patir als cossos i forces de seguretat ha baixat.

De la mateixa manera, des de l'Observatori van apuntar que, per sisè any consecutiu, la xifra total de casos que arriben a ésser investigats pels cossos policials, després de la interposició d'aquestes denúncies, supera els 200.

L'Observatori ha conclòs assegurant que cal que es denunciï qualsevol tipus d'agressió per aconseguir justícia, ha demanat a les institucions que treballin per "impulsar polítiques públiques que vagin cap a la prevenció, la detecció i la intervenció d'aquestes discriminacions".