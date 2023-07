Un pare amb la filla. Foto: Europa Press

Hi ha una sensació que assegura de forma rotunda que un cop acaba l' estiu es dispara el nombre de divorcis . En els casos en què els membres d'una parella estan de vacances alhora en els mesos de més calor , el nombre d' hores de convivència creix... i ací poden sorgir problemes que, si no es recondueixen (o el que és pitjor, augmenten de mida i es converteixen en grans focus de xoc, conflicte i discussions) poden acabar en la separació o en el divorci, en el cas dels matrimonis.

Sigui com sigui, aquesta setmana l'Institut Nacional d'Estadística (INE) ha publicat el nombre de divorcis, nul·litats matrimonials i separacions que es van registrar al conjunt d'Espanya entre el gener i el desembre de l'any passat. Una de les primeres dades que cal destacar és que, si s'observa el total, hi va haver menys el 2022 (84.551) que el 2021; per ser exactes, un 6,4% menys que el 2021. Segons expliquen des de l'INE, aquesta quantitat indica que s'han tornat a situar a nivells dels anys més durs de la pandèmia.

També és interessant aturar-se a observar les xifres per comunitats, per veure a quins territoris se'ls va acabar l'amor a més parelles. I en aquesta classificació Catalunya ocupa un lloc molt alt, concretament el segon, ja que el 2022 es va tancar amb 14.616 d'aquestes ruptures de convivència.

Únicament Andalusia està per sobre i al capdavant d'aquest rànquing ; entre el gener i el desembre del 2022, les dades diuen que un total de 15.596 parelles andaluses van deixar de ser-ho, mentre que tanca aquest podi honorífic la Comunitat de Madrid, amb 11.987 casos.

ES DISPAREN ELS PROCESSOS AMB CUSTÒDIES COMPARTIDES

Dins dels divorcis, les dades de l'INE mostren que Espanya va registrar, al conjunt del 2022, el percentatge més elevat de custòdies compartides en processos de divorci amb fills, el 45,5%.

Així, en el 51,2% dels divorcis que van tenir lloc l'any passat entre cònjuges de sexe diferent amb fills menors sobre els quals atorgar la custòdia, en el 50,6% d'aquests divorcis la custòdia es va atorgar a la mare, a el 45,5% va ser compartida, en un 3,5% es va atorgar al pare i en un 0,4% es va atorgar altres institucions o familiars.

El percentatge d'aquest 2022 de custòdies compartides de fills menors en processos de divorci suposa 2,3 punts més en comparació dels 2021, amb 43,2%. D'aquesta manera, l'any passat es van concedir 18.533 custòdies compartides davant de les 19.670 del 2021, un descens que s'explica perquè el 2022 es van produir 84.551 casos de nul·litat, separació i divorci, davant els 90.582 casos de 202.

16,5 ANYS, LA DURADA MITJANA DEL MATRIMONI

Els matrimonis dissolts per divorci van tenir una durada mitjana de 16,5 anys, semblant a la de l'any anterior. El 32,4% dels divorcis es van produir després de 20 anys de matrimoni o més i el 20,7% entre cinc i nou anys, el 16,9% entre 10 i 14 anys, el 15,6% entre 15 i 19 anys, un 11,9% entre dos i quatre anys i un 2,5% en menys de dos anys.

El nombre més gran de divorcis entre cònjuges de diferent sexe va tenir lloc a la franja d'edat entre 40 i 49 anys, tant en homes com en dones. L'edat mitjana de les dones en els procediments de divorci va ser de 45,9 anys, mentre que en els homes va ser de 48,4 anys.

Al 79,8% dels divorcis de diferent sexe els dos cònjuges eren de nacionalitat espanyola i al 12,2% un tenia nacionalitat estrangera i al 8,1% tots dos eren estrangers.

Atenent a l'estat civil dels cònjuges de diferent sexe quan van contraure el matrimoni, la majoria eren solters. En el cas dels barons, el 8,9% eren divorciats i el 0,4% vidus. A les dones, el 9,5% eren divorciades i el 0,4% vídues.